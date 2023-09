Smart TV: cosa cambia con LG Channels 3.0

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: LG

LG Electronics ha presentato ufficialmente LG Channels 3.0, la nuova versione della piattaforma proprietaria (completamente gratuita) dedicata ai contenuti in streaming. Il servizio verrà lanciato in Corea del Sud già nei prossimi giorni e, a partire da ottobre, arriverà gradualmente anche sugli altri mercati globali.

La nuova versione di Channels sarà, naturalmente, accessibile dall’interfaccia di webOS (il sistema operativo presente all’interno dei televisori di LG) e sarà già preinstallata in modo da consentirne l’utilizzo sin dalla prima accensione del dispositivo.

LG Channels 3.0: le principali novità

Tra le principali novità offerte da LG Channels 3.0 c’è una nuova interfaccia utente, organizzata in tre pagine con Home, Live e On Demand, che consente di accedere in maniera più facile e veloce ai vari contenuti presenti sulla piattaforma.

Nella Home, l’utente può vedere tutti i canali in primo piano, le raccolte e i programmi on demand, posizionati in evidenza nella parte superiore dello schermo a mo’ di carosello.

Dalla pagina Live è, invece, possibile riprodurre i canali in diretta e vedere le varie trasmissioni che stanno andando in onda in quel momento.

Cambia anche la Guida TV, che diventa molto più immediata e consente di muoversi tra la programmazione in arrivo ma senza chiudere il programma in riproduzione.

Infine la scheda On Demand permette agli utenti di accedere a diverse tipologie di video come film, e programmi TV accessibili, appunto, su richiesta.

Sempre in questa scheda trova posto anche l’opzione Popular Now, che mostra tutti i video di tendenza tra quelli presenti sulla piattaforma.

Come funziona LG Channels

LG Channels è il servizio di streaming lanciato da LG nel 2019 e destinato a tutti gli utenti che scelgono una smart TV con WebOS (non solo quelli dell’azienda sudcoreana, dunque, ma anche quelli di altri produttori).

Per ora il catalogo comprende più di 100 canali, la maggior parte di questi sono in lingua inglese, ma ce ne sono molti anche in italiano, tutti gratuiti ma, chiaramente, tutti con la pubblicità.

Al momento, secondo le stime condivise da LG, la piattaforma ha circa 50 milioni di utenti sparsi in 29 paesi del mondo, con l’intenzione da parte del colosso sudcoreano di ampliare ulteriormente l’offerta e portare il servizio a un numero sempre maggiore di spettatori, nel tentativo (forse) di sfidare i grandi colossi dello streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ che, sempre di più, si stanno orientando verso abbonamenti con spot pubblicitari.

Stando a quanto confermato da LG, i piani futuri per Channels dovrebbero andare ben oltre la TV classica, con la possibilità di utilizzare la piattaforma su qualunque device abbia uno schermo. Per cui, l’azienda sudcoreana non esclude di poter mostrare i suoi contenuti (con pubblicità) su qualsiasi dispositivo compatibile e connesso in rete, inclusi naturalmente i laptop e addirittura i frigoriferi smart o gli smart display.