Sugli Smart TV LG arriva altra pubblicità

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

LG sta per introdurre nuove modalità di advertsing: sui televisori smart dell’azienda sudcoreana stanno per arrivare gli annunci pubblicitari a tutto schermo

Fonte foto: Cristian Dina/Shutterstock

Già lo scorso anno, LG aveva annunciato ufficialmente che su webOS, il sistema operativo installato sulle smart TV dell’azienda sudcoreana, le inserzioni pubblicitarie sarebbero diventate sempre più centrali.

A qualche mese di distanza dal comunicato, la promessa è stata mantenuta e, stando alle prime informazioni condivise dal sito FlatpanelsHD, su alcuni televisori hanno fatto la loro comparsa delle nuove tipologie di annunci pubblicitari, inclusi quelli posizionati su uno screen saver full screen.

LG, cosa sappiamo della pubblicità su webOS

LG ha definito questa novità come Native Screensaver Ads, descrivendola come un’esperienza pubblicitaria che viene mostrata a schermo intero e che si attiva sulla schermata Home, sugli LG Channels (la piattaforma FAST di LG) e sullo store a bordo delle Smart TV del colosso della tecnologia.

Gli annunci si attivano nelle sezioni appena citate dopo un periodo di inattività dell’utente, una decisione che l’azienda sudcoreana ha definito come “un’opportunità” importante per l’advertising, rivelando che gli annunci pubblicitari su Screensaver possono portare a un incremento della brand awareness di circa 2,5 volte rispetto ad altre soluzioni simili.

Questo, stando sempre a FlatpanelsHD, sarebbe dovuto al fatto che il periodo di inattività davanti a uno schermo non corrisponde più a un allontanamento dell’utente della sua postazione, ma sarebbe da imputare a quello che viene definito “utilizzo del second screen”: le persone che si distraggono a guardare smartphone o tablet anche quando sono seduti davanti al televisore.

Perciò, in questo senso, l’idea di portare questa nuova pubblicità full screen può rappresentare un valore aggiunto per gli inserzionisti che hanno dalla loro un ulteriore strumento per agganciare gli spettatori e catturare la loro attenzione.

Le reazioni degli utenti sul web

Che LG e tutti i principali produttori di smart TV stiano puntando sull’advertising è cosa certa e la prova più che evidente è rappresentata dai FAST Channels (Free Ad-supported Streaming Television) le piattaforme di streaming appartenenti ai vari produttori di televisioni che offrono agli utenti contenuti gratuiti ma con annunci pubblicitari che vanno ad inserirsi all’interno della navigazione sulla piattaforma, sul modello dei programmi TV in chiaro ma in maniera meno invadente.

Oltretutto, con questo sistema la pubblicità diventa anche personalizzata e propone annunci in base al tracciamento degli utenti e delle loro preferenze.

Per questo motivo, quindi, l’introduzione da parte di LG dei Native Screensaver Ads non stupisce più di tanto, eppure la cosa ha già dato il via a diverse discussioni sul web con molti utenti che suggeriscono (e forse sperano) che l’introduzione di una pubblicità sempre più massiccia possa contribuire ad abbassare i prezzi delle smart TV, soprattutto i top di gamma.

Dall’altra parte, però, la cosa non sta andando giù proprio a chi già possiede un televisore di fascia alta che, oltre ad aver pagato una cifra piuttosto elevata per l’acquisto, ora si ritrova anche con un numero crescente di annunci pubblicitari.