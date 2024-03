Le migliori smart TV in offerta su Amazon per la Festa del papà

Le migliori smart TV da acquistare in super offerta su Amazon e con consegna garantita entro un giorno, il regalo perfetto per una festa del papà indimenticabile

Fonte foto: Samsung

Domani è la Festa del papà e in soccorso di tutti i ritardatari che ancora non sanno ancora cosa regalare arriva Amazon, che proprio in queste ore propone una vasta selezione di Smart TV in super offerta, con consegna garantita in un giorno.

Moltissimi i modelli a disposizione degli utenti, con prodotti pronti a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori dalle dimensioni degli schermi, fino alle funzionalità smart, per un regalo che davvero può lasciare il segno.

Smart TV LG 32 pollici: scheda tecnica e prezzo

La smart TV LG è il prodotto perfetto per chi ha bisogno di un televisore di dimensioni modeste, proponendo un pannello LED da 32 pollici con risoluzione HD (1.366×768 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un α5 Gen 5 mentre il sistema operativo è webOS 22, sviluppato direttamente da LG, e permette all’utente di scaricare diverse applicazioni, incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Con questo televisore l’utente ha anche la possibilità di vedere LG Channels, la piattaforma FAST del colosso sudcoreano che offre decine di contenuti in streaming gratuitamente ma con pubblicità.

Presenti anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono due porte HDMI, una porta USB 2.0, una porta Ethernet e l’uscita ottica. Non mancano nemmeno il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0.

Il dispositivo è anche compatibile anche con Alexa e con l’assistente vocale di Google che permettono agli utenti di gestire le varie impostazioni utilizzando esclusivamente i controlli vocali.

Il prezzo di listino di questa smart TV è di 259,99 euro ma con le offerte Amazon si scende fino a 209 euro (-20%, -50,99 euro), il regalo perfetto per la Festa del papà.

Smart TV LG – Schermo LED da 32 pollici – LG webOS

Smart TV Nokia 43 pollici: scheda tecnica e prezzo

La smart TV Nokia ha un pannello LED da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il sistema operativo è Android TV e garantisce l’accesso al vastissimo ecosistema di applicazioni offerte dal colosso di Mountain View per tutte le smart TV compatibili, tra cui le app per le piattaforme di streaming più utilizzate dagli utenti.

Per chi preferisce, invece, i canali in chiaro, questo apparecchio ha anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Sul fronte delle connessioni troviamo tre porte HDMI 2.1, due porte USB 2.0, una porta Ethernet, l’uscita per le cuffie e l’uscita ottica. Non mancano nemmeno il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2. Infine il dispositivo è compatibile con l’assistente vocale di Google.

Per quanto riguarda il prezzo, per portare a casa questa smart TV sono necessari 397,77 euro.

Smart TV Nokia – Schermo LED da 43 pollici – Android TV

Smart TV Samsung 50 pollici: scheda tecnica e prezzo

La smart TV Samsung (in foto) ha uno schermo LED che misura 50 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 50 Hz.

Il processore è un Crystal 4K con tecnologia Dynamic Crystal Color che garantisce agli utenti una resa cromatica molto realistica, con la promessa di colori vivaci e immagini molto nitide.

Il sistema operativo è il Tizen OS e anche in questo caso permette di accedere a uno store digitale molto fornito, con decine di applicazioni, pronte a soddisfare tutte le esigenze degli utenti, streaming incluso.

Con questa smart TV è possibile anche accedere a Samsung TV Plus, la piattaforma FAST del colosso sudcoreano con moltissimi canali TV in streaming gratuiti ma con annunci pubblicitari.

Le opzioni di connettività comprendono due porte USB, tre ingressi HDMI (con eARC), l’uscita audio digitale, l’ingresso ethernet. Presenti anche il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Non mancano nemmeno in questo caso il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per acquistare questa smart TV servono 619,99 euro ma con l’offerta Amazon si scende a 459,99 euro (-26%, -160 euro), l’occasione perfetta per una festa del papà indimenticabile.

Smart TV Samsung – Schermo LED da 50 pollici – Tizen OS