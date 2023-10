Hisense, questo smart TV costa pochissimo: è da comprare subito

Fonte foto: Amazon

Un weekend all’insegna delle super offerte che ci accompagnano alla Festa delle Offerte Prime, il grande evento in programma per martedì 10 e mercoledì 11 ottobre e che vedrà migliaia di prodotti in offerta con sconti incredibili. Come è incredibile la promo che troviamo oggi per questo smart TV Hisense QLED da 43". Grazie al calo di prezzo di queste ultime ore, il televisore smart scende al minimo storico e a un prezzo a cui è difficile dire di no. Il merito è dello sconto super del 45% che permette di risparmiare ben 250€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del miglior prezzo web e di una delle migliori offerte che possiate trovare online per un televisore di questo genere. Avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Questo smart TV Hisense ha tutte le caratteristiche in regola per diventare il vostro nuovo televisore per il salotto. Le dimensioni sono perfette: schermo da 43" e occupa poco spazio grazie alla totale assenza di cornici laterali. La qualità delle immagini è molto buona: il pannello ha una risoluzione 4K e il processore migliora la qualità di qualsiasi contenuto grazie al potente upscaling. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA 5.0, una garanzia per quanto riguarda la compatibilità con le principali piattaforme di video streaming. Insomma, se volete fare un affare, non fatevi scappare questo televisore smart.

Smart TV Hisense 43 pollici

Smart TV Hisense 43": la scheda tecnica

Se siete alla ricerca di uno smart TV economico, ma dalle caratteristiche molto interessanti, questo Hisense da 43" con pannello QLED è quello che fa per voi. Immagini in altissima definizione e colori perfetti in ogni dettaglio. Vediamo le caratteristiche.

Partiamo da un elemento molto importante: le dimensioni. Lo smart TV Hisense ha un pannello da 43" e non occupa tantissimo spazio grazie alla (quasi) totale assenza delle cornici. Perfetto da mettere in salotto o nella sala da pranzo. Lo schermo da 43" ha una risoluzione 4K e con tecnologia QLED che ne esalta i colori con oltre un miliardo di sfumature. Le immagini sono vivide e reali, anche grazie al supporto al Dolby Vision. Per quanto riguarda la parte audio, la tecnologia DTS Virtual X assicura un’esperienza coinvolgente, ti sembrerà quasi di essere al cinema. Ottimo anche il processore che permette l’upscaling dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

Uno dei punti forti è sicuramente il sistema operativo VIDAA 5.0, oramai un punto di riferimento per l’intero settore. Hai il pieno supporto a qualsiasi piattaforma di streaming, compreso Amazon Prime, Netflix, DAZN, YouTube, RaiPlay, Disney+ e Apple TV. Presente anche l’assistente vocale Vidaa Voice con il quale puoi controllare il televisore con un semplice comando della tua voce.

Per gli appassionati di videogame e di sport, sono disponibili anche due modalità di visione ad hoc. Basta attivarle e il televisore adatta le impostazioni alla tipologia di contenuto. In questo modo potrai vivere al meglio ogni singola azione.

Smart TV Hisense 43" in offerta su Amazon: prezzo e offerta

Uno sconto eccezionale da non farsi scappare. Solo per oggi trovi lo smart TV Hisense da 43" QLED a un prezzo di 299,90€, con uno sconto di ben il 45% rispetto a quello di listino. Un televisore di questo tipo praticamente a metà prezzo non è una cosa di tutti i giorni. Acquistandolo adesso risparmi 250€ sul prezzo di listino e puoi anche decidere di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto: 5 rate da 59,98€ al mese. La spedizione e la consegna sono curati direttamente dal sito di e-commerce e tu arriva a casa nel giro di pochissimi giorni. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Smart TV Hisense 43 pollici