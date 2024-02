Fonte foto: Hisense

La Hisense QLED 4K 50E77KQ è uno dei dispositivi più interessanti nel mercato delle smart TV, un prodotto in grado di coniugare una grande semplicità nell’utilizzo, una buona qualità costruttiva a tantissime funzioni, come quelle per l’intrattenimento quotidiano tramite le varie piattaforme di streaming o la Gaming Mode sviluppata appositamente per le moderne console.

Se a questo aggiungiamo anche l’ottima offerta su Amazon, trovare di meglio è davvero difficile e per portare a casa questa smart TV bisogna spendere meno di 400 euro.

Smart TV Hisense – Schermo da 50 pollici con risoluzione 4K – Sistema operativo VIDAA U6

Smart TV Hisense 50 pollici: scheda tecnica

La smart TV Hisense QLED 4K 50E77KQ ha uno schermo da 50 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Tra le prime particolarità di questo televisore la piena compatibilità coi formati HDR, HDR10+, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il sistema operativo è VIDAA U6, sviluppato da Hisense, e garantisce all’utente l’accesso allo store proprietario per scaricare molte applicazioni, tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Naturalmente è possibile anche accedere alla piattaforma FAST di Hisense, VIDAA Free, che offre moltissimi contenuti in streaming da vedere gratuitamente ma con gli annunci pubblicitari.

Presente anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le opzioni di connettività trovano posto su questa smart TV tre porte HDMI 2.0, due porte USB 2.0, una porta Ethernet, l’uscita per le cuffie, l’uscita ottica e gli ingressi RGB. Non mancano nemmeno il WiFi 5 e il Bluetooth.

Il comparto audio comprende due altoparlanti da 16 W con questo apparecchio che è pienamente compatibile anche con il DTS VIRTUAL X, che permette la virtualizzazione degli altoparlanti per simulare un suono tridimensionale anche senza installare fisicamente altri speaker.

Il dispositivo, inoltre, può essere utilizzato anche tramite comandi vocali, sfruttando Alexa e VIDAA Voice per accedere alle funzioni del televisore o per gestire i dispositivi per la smart home in casa.

Infine, collegando la smart TV Hisense a una console si attiva la Modalità Gaming Plus, che abilità diverse funzionalità per il gaming, come l’Auto Low Latency Mode, per abbassare l’input lag e il Variable Refresh Rate che permette al televisore di adattarsi al refresh rate della console in uso.

Smart TV Hisense: l’offerta su Amazon

Hisense QLED 4K 50E77KQ è una smart TV molto interessante, che può essere acquistata con un ottimo rapporto qualità prezzo e che, senza spendere un capitale, permette agli utenti di avere a portata di mano tutto ciò di cui hanno bisogno, incluse le varie piattaforme di streaming e la gestione dei device per la smart home.

Di listino questo apparecchio costa 429 euro ma grazie alle offerte Amazon si scende fino a 379 euro (-12%, – 50 euro) un’offerta interessante, che rende ancora più accessibile il prezzo di questa smart TV.

