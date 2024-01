Smart TV Hisense, le novità presentate al CES 2024

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Hisense

Tra i protagonisti assoluti del CES 2024, c’è sicuramente Hisense che ha presentato ufficialmente a Las Vegas le nuove smart TV LED della serie ULED e ULED X 2024.

Parliamo di una gamma di apparecchi nati per soddisfare qualsiasi esigenza degli utenti, dai televisori più compatti (ed economici) della gamma 6N, U7N e U8N, fino ad arrivare ai giganteschi modelli 110UX e 98UX, rispettivamente da 110 e 98 pollici.

Su tutti i modelli c’è il sistema operativo Vidaa Smart OS, che permette all’utente di scaricare (tra le altre cose) le app per le principali piattaforme di streaming come: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, RayPlay, Mediaset Extra e naturalmente la piattaforma FAST di Hisense, chiamata Vidaa Free che propone tantissimi contenuti in streaming con pubblicità .

Tutti i televisori delle serie ULED e ULED X 2024 saranno disponibili entro la fine dell’anno, anche se l’azienda produttrice non ha ancora confermato la data ufficiale e i prezzi.

Hisense 110UX: un display da ben 110 pollici

Uno dei prodotti più interessanti presentati al CES è la smart TV Hisense 110UX un apparecchio gigantesco caratterizzato da uno schermo Mini LED da ben 110 pollici. Tra le particolarità di questo modello c’è la luminosità di picco che raggiunge i 10.000 nit, un valore superiore di circa quattro volte rispetto a buona parte dei migliori schermi attualmente sul mercato.

Lo schermo, inoltre, ha oltre 40.000 zone di dimming, una caratteristica che riduce al minimo la dispersione di luce, favorendo il contrasto.

Trova posto all’interno del televisore anche il processore Hi-View Engine X che introduce moltissime funzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppate per riconoscere in automatico la scena in riproduzione e regolando in totale autonomia i valori della TV per una resa visiva di altissimo livello.

Hisense 98UX: qualità e prestazioni elevate

Al fianco dell’Hisense 110UX c’è anche la Hisense 98UX versione “più piccola” (o “meno enorme“) da 98 pollici, che arriva sul mercato con la promessa di grandi prestazioni e una qualità dell’immagine di livello cinematografico.

Seppur meno performante rispetto al modello da 110 pollici, anche in questo caso troviamo un’elevata luminosità di picco che, rispetto al modello dell’anno scorso, sale fino a 5.000 nit e oltre 10.000 zone di dimming, a garanzia di una dispersione minima della luce con un contrasto nettamente migliorato.

Anche su questo modello c’è il processore Hi-View Engine X che sfruttando i sofisticati algoritmi AI di Hisense, garantisce una resa audio/video di buona qualità, in grado anch’essa di adattarsi ai contenuti scelti dall’utente riproducendoli nel migliore dei modi.

Hisense ULED 2024: serie U6N, U7N, U8N

Tra le novità del CES 2024, Hisense ha presentato i nuovi televisori della serie ULED con i modelli U6N, U7N e U8N.

Con pannelli con tecnologia Mini LED che vanno dai 55 fino a gli 85 pollici, questa gamma di smart TV arriva sul mercato per aiutare gli utenti a scegliere l’apparecchio perfetto per il proprio ambiente domestico e per le proprie esigenze, garantendo comunque prodotti di qualità ma a prezzi più contenuti rispetto ai top di gamma di cui sopra.

I modelli della serie U7N e U8N hanno al loro interno un processore Hi-View Engine Pro in grado di sfruttare i sofisticati algoritmi sviluppati da Hisense per migliorare la qualità di riproduzione dei contenuti audio e video.

Presente anche il gaming mode che si attiva in automatico quando l’utente collega al televisore una console di nuova generazione, con funzionalità sviluppate per abbassare l’input lag e garantire una maggiore fluidità in game.

Tra le altre particolarità di questa serie le funzionalità IMAX Enhanced, che utilizza un insieme di tecnologie che agiscono sia sull’immagine che sull’audio in riproduzione per garantire la miglior performance possibile. La Filmmaker Mode, invece, ha il compito di replicare un’esperienza visiva più vicina possibile a quella immaginata dal regista.

75UX, la smart TV più sottile di Hisense

La smart TV Hisense 75UX ha una profondità inferiore ai 14 mm, diventando di fatto il più sottile televisore con tecnologia mini-LED mai realizzato dall’azienda cinese.

Oltre a questo lo schermo ha oltre 5.000 zone di dimming con il produttore che garantisce anche per questo modello un contrasto di altissimo livello e, naturalmente, una minima dispersione di luce.

Hisense 100 U76N: un grande classico

Tra le ultime novità presentate da Hisense al CES 2024 il modello 100 U76N il secondo televisore in questa categoria di prezzo con uno schermo da ben 100 pollici e già tra i più apprezzati dai consumatori.

Tornano anche su questa smart TV molte delle caratteristiche già viste negli altri dispositivi appena visti, tra cui la modalità Filmmaker e le funzioni IMAX Enhanced, ottime per garantire anche allo spettatore più esigente un’esperienza di visione cinematografica, senza naturalmente rinunciare a tutte le funzionalità smart di un televisore moderno.

Questa smart TV è il primo modello della nuova gamma di Hisense ad arrivare sul mercato con l’uscita ufficiale prevista per la fine di gennaio 2024.