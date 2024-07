LG, lo smart TV a un prezzo mai visto prima: è da comprare subito

Fonte foto: LG

Al Prime Day mancano ancora due settimane, ma su Amazon è sempre tempo di grandi sconti. E l’offerta di cui ti parliamo oggi ne è la dimostrazione. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile il nuovo smart TV LG NanoCell con schermo da 55 pollici in promo con uno sconto di ben 200 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. Per un televisore uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di un prezzo eccezionale. A bordo trovi tutto il meglio che possa offrire in questo momento il mondo della tecnologia, compreso un sistema operativo che supporta tutte le principali applicazioni di video streaming. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Le caratteristiche di questo televisore smart sono veramente molto interessanti. A bordo trovi l’ultima generazione di processori LG per gli smart TV. Grazie al chip α5 Gen7 che sfrutta l’intelligenza artificiale, la qualità delle immagini è veramente elevata e vedi ogni contenuto con la miglior risoluzione possibile. Inoltre, LG assicura che il sistema operativo webOS riceverà aggiornamenti per almeno 5 anni, con la garanzia di avere sempre le ultime funzionalità disponibili. Non mancano le varie modalità di visione che adattano le impostazioni audio e video alla tipologia del contenuto. Insomma, un vero smart TV top, disponibile a un prezzo mai visto prima.

Smart TV LG NanoCell da 55 pollici: prezzo e sconto

Oggi trovi lo smart TV LG NanoCell da 55 pollici a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 27% il prezzo scende a 549 euro e ne risparmi duecento su quello di listino. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un televisore con queste caratteristiche. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV LG NanoCell da 55 pollici: le funzionalità e le caratteristiche

Come dicevamo, la smart tv è dotata di esclusive funzioni create dal brand sudcoreano. A partire dall’esclusiva tecnologia NanoCell, per colori più brillanti e realistici rispetto a un TV con risoluzione UltraHD. Ad esso va aggiunto il processore α5 GEN7, che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per offrirti contenuti con la miglior risoluzione possibile. Questo processore filtra la luminosità in base all’ambiente e adatta il suono in base a ciò che ascolti.

WebOS sempre aggiornato, funzione FILMMAKER MODE per chi guarda film e serie tv e vuole un effetto Cinema. Inoltre, la funzione HDR10 PRO produce colori realistici. I gamer, invece, troveranno le funzioni GAME DASHBOARD & OPTIMIZER, per tenere tutte le impostazioni gaming in un unico posto. Puoi scegliere di gestire il TV con dei comandi vocali utilizzando l’intelligenza artificiale ThinQ AI; oppure tramite telecomando puntatore, che puoi muovere con dei semplici movimenti del polso. Tante le app pre-installate e le piattaforme già presenti, come Netflix, Disney+, Amazon Prime e tutte le altre.

