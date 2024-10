Sconto mai visto prima per questo smart TV LG: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Solo per oggi trovi gli smart TV LG NanoCell di nuova generazione in offerta con uno sconto speciale e risparmi fino a 1200 euro. Scopri l'offerta e fai un super affare

Fonte foto: LG

Ancora pochissime ore per approfittare delle ultime occasioni disponibili su Amazon per la Festa delle Offerte Amazon. Tra le promo ancora attive ce ne sono alcune che riguardano gli smart TV LG NanoCell Serie 81, usciti sul mercato in questo 2024 e dotati di ottime caratteristiche. L’offerta ha catturato la nostra attenzione soprattutto per lo sconto disponibile sul modello più grande, quello con schermo da 86 pollici. Su Amazon, infatti, è in offerta con uno sconto del 52% che fa risparmiare ben 1100 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Lo smart TV LG NanoCell è quanto di meglio possa offrire il mercato. La tecnologie proprietaria di LG assicura immagini con colori puri e contrasti ben definiti che rendono realistico qualsiasi contenuto tu stia vedendo. A fare la differenza è anche il processore α5 Gen7 che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare in tempo reale quello che stai vedendo. Il sistema operativo è la solita garanzia: a bordo è presente l’ultima versione di webOS e hai anche la garanzia di ricevere gli aggiornamenti per i prossimi anni. Approfitta subito di questa occasione: termina tra pochissime ore.

N.B. L’offerta è riservata agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

LG NanoCell Serie 81 – 86 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 75 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 65 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 43 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV LG NanoCell: offerta Amazon

Come anticipato, l’offerta riguarda tutta la gamma degli smart TV LG NanoCell e non solo un modello. L’offerta più interessante riguarda la versione con schermo da 86" che trovi a un prezzo di 999 euro grazie allo sconto del 52% che fa crollare il prezzo e risparmi 1100 euro.

Interessante anche lo sconto per il modello da 75 pollici: in questo caso lo sconto è del 40% e lo paghi 899 euro, risparmiando 600 euro su quello di listino. Per la versione da 65 pollici, invece, il prezzo è di 726,99 euro con uno sconto del 27%. Se, invece, cerchi un TV con dimensioni più contenute, in offerta c’è il modello da 43 pollici: lo paghi solamente 379 euro con uno sconto del 31%.

Per tutte le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per i modelli con diagonale maggiore puoi anche aggiungere dei servizi extra messi a disposizione da Amazon, come ad esempio il ritiro del vecchio elettrodomestico, il disimballaggio, l’installazione e la configurazione. A te la scelta.

LG NanoCell Serie 81 – 86 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 75 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 65 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 43 pollici

Smart TV LG NanoCell Serie 81: le caratteristiche

LG NanoCell Serie 81 – 86 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 75 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 65 pollici

LG NanoCell Serie 81 – 43 pollici