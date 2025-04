LG, gli smart TV sono più convenienti che mai: risparmi centinaia di euro

Fonte foto: LG

La qualità si tocca con mano. Anzi, si vede… a occhio nudo. Già dalla prima volta che lo accendi puoi accorgerti che la qualità video degli smart TV LG NanoCell Serie 81 non ha praticamente nulla da invidiare rispetto ad altri televisori di fascia alta, anche con pannello OLED.

Merito della tecnologia NanoCell (la stessa che dà il nome al TV) e il processore a intelligenza artificiale che "muove le fila" da dietro garantiscono infatti immagini vivide, brillanti e realistiche indipendentemente dal programma che stai guardando.

Oggi, poi, puoi acquistarli a un prezzo davvero speciale. Grazie agli sconti disponibili puoi risparmiare centinaia di euro sul prezzo consigliato e risparmi centinaia di euro.

Smart TV LG NanoCell Serie 81, 50 pollici

Smart TV LG NanoCell Serie 81, 55 pollici

Smart TV LG NanoCell Serie 81, 65 pollici

Sconto esagerato per gli smart TV LG top di gamma: offerta e prezzo finale

Una promozione da cogliere al volo, quella disponibile oggi su Amazon per gli smart TV LG Serie 81. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al minimo su tre dei modelli della serie, permettendoti di risparmiare diverse centinaia di euro sul listino.

Il modello da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 41%. Comprandolo adesso lo paghi 386 euro anziché 649 euro, con un risparmio superiore ai 260 euro.

La versione da 55 pollici è scontata del 33% e costa 499,00 euro anziché 749,00 euro come da listino. Rispetto al prezzo consigliato risparmi 250 euro.

Il TV da 65 pollici è il più conveniente. Lo sconto del 43% fa scendere il prezzo a 566,10 euro. Rispetto al listino di 999,00 euro il risparmio è considerevole: ti costa ben 433 euro in meno.

Smart TV LG NanoCell Serie 81 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un tocco di colore puro grazie alla tecnologia NanoCell. Ideata dagli stessi tecnici LG, la tecnologia NanoCell trasforma lo schermo di TV in una tavolozza piena di colori, capace di mostrare oltre un miliardo di sfumature per immagini vivide, brillanti e realistiche.

Il processore a intelligenza artificiale α5 GEN7 gioca un ruolo fondamentale nel garantire un’esperienza di visione e un’esperienza di ascolto di altissimo livello. Il processore sfrutta infatti complessi algoritmi di apprendimento automatico per ottimizzare tanto le impostazioni video quanto le impostazioni audio.

Il processore è infatti in grado di analizzare il flusso dei fotogrammi e migliorare la qualità video e audio. Il processore è in grado di adattare la luminosità e le altre impostazioni video in base all’ambiente e regolare l’audio in base alla posizione che il TV occupa nella stanza. Questo garantisce che l’esperienza di ascolto e visione sia sempre la migliore, indipendenteme dal programma che stai guardando.

Che tu scelga di vedere la tua serie TV preferita, gustarti un film o seguire la partita della tua squadra del cuore poco cambia: con gli smart TV LG della Serie 81 sarà come essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma operativa webOS, tra le migliori e più avanzate del settore, ti permetterà di sfruttare al meglio tutte le caratteristiche dello smart TV LG in offerta su Amazon. Oltre a poter installare applicazioni di ogni tipo scegliendo tra migliaia e migliaia a disposizione, potrai utilizzare il TV per decine di altri scopi, come il controllo dei dispositivi della smart home compatibili.

