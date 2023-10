LG, questo smart TV è da comprare subito: sconto mai visto prima

Fonte foto: LG

Questa domenica di metà ottobre si apre con un’offerta irresistibile per uno smart TV OLED LG da 55" disponibile al minimo storico e al miglior prezzo web. Non stiamo esagerando: da oggi lo trovi con uno sconto di ben il 50% e risparmi più di 1000€ sul prezzo di listino. Al momento si tratta di una delle migliori offerte su Amazon e il prezzo è addirittura inferiore rispetto a quello del Prime Day di qualche settimana fa. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Un’offerta completa sotto tutti i punti di vista: se siete alla ricerca di un televisore top, questa è la promo che fa per voi.

Questo modello di smart TV disponibile oggi in promo su Amazon è uno dei migliori disponibili sul mercato nella sua fascia di prezzo. E non stiamo esagerando. LG è un punto di riferimento nel settore e con questo LG OLED Serie B3 ha superato anche le aspettative più rosee. La qualità delle immagini è notevole (e non potrebbe essere altrimenti con un pannello OLED), ma a stupire è anche tutto il resto, a partire da un processore super prestazionale e che grazie all’intelligenza artificiale assicura il Super Upscaling.

Smart TV OLED LG da 55": quanto costa, offerta, sconto Amazon

Quando si parla di grandi offerte, questo smart TV LG OLED ne è l’esempio più fulgido. Oggi lo troviamo con uno sconto del 50% a un prezzo di 991€. Oltre a trattarsi del minimo storico e del miglior prezzo web, permette di risparmiare più di 1000€ sul prezzo di listino. Il costo è un po’ elevato, ma stiamo parlando di un modello premium con pochi eguali. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis disponibile nella pagina prodotto. Il televisore smart è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in pochissimi giorni. Approfittatene immediatamente. Se volete approfondire la scheda tecnica, qui in basso trovate un breve paragrafo con tutte le specifiche più importanti.

Smart TV OLED LG da 55": le caratteristiche tecniche

Uno smart TV evoluto e al passo con i tempi. E non solo per lo schermo OLED che pian-piano sta diventando uno standard per televisori di questo tipo. Ma soprattutto per il nuovissimo processore α7 AI 4K Gen6 dotato di un’intelligenza artificiale di ultima generazione che fa letteralmente la differenza. Le immagini sono nitide e brillante e grazie all’upscaling ogni contenuto è disponibile con la miglior risoluzione possibile. L’altro punto forte, logicamente, è lo schermo. Come detto, il display OLED utilizza i pixel autoilluminanti con i neri assoluti che fanno risaltare ancora di più i dettagli.

Come tutti gli smart TV LG, anche su questo modello è presente il sistema operativo webOS aggiornato al 2023. Tra le novità di questa nuova versione la possibilità di costruire una home basata esclusivamente sulle proprie passioni: la dashboard ti suggerisce cose vedere basandosi sulle tue preferenze e su cosa vedi solitamente. Il sistema operativo supporta tutte le principali piattaforme di video streaming a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Apple TV, Disney+ e YouTube.

Per gli appassionati di film e serie TV è presente anche la FILMMAKER MODE, una modalità specifica per questi contenuti che adatta automaticamente le impostazioni audio e video per vederli con la miglior qualità possibile. Lo stesso vale per la modalità gaming che riduce al minimo il tempo di risposta per avere una risposta immediata ai tuoi input. C’è anche il supporto al refresh rate fino a 120Hz.

