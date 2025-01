Smart TV LG: lo sconto è clamoroso: risparmi più di 1000 euro

Fonte foto: LG

Per capire la bontà dell’offerta disponibile oggi per questo smart TV LG OLED basta citare un semplice numero: il risparmio totale è di ben 1100 euro, una cifra che sicuramente non si vede tutti i giorni. Il protagonista di questa super promo è il televisore smart LG della serie B4 da 65 pollici e con schermo OLED uscito sul mercato nel 2024 e dotato di tecnologie e caratteristiche innovative. Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. L’occasione è veramente speciale e trovarlo a questo prezzo non è una cosa da tutti i giorni.

Cosa rende speciale questo smart TV LG. Sicuramente la scheda tecnica. Il televisore è dotato delle migliori tecnologie sviluppate da LG in questi anni, grazie all’esperienza decennale accumulata nel settore. E la differenza rispetto alla concorrenza è notevole. Schermo OLED con neri assoluti e processore che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità di qualsiasi contenuto, anche quelli che nativamente non sono in altissima definizione. Trovare un difetto a questo TV è veramente difficile: se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un TV che fa la differenza, quel momento è arrivato oggi.

Smart TV OLED LG: sconto, prezzo e offerta Amazon

L’offerta è di quelle irrinunciabili. Da oggi lo smart TV OLED LG da 65 pollici è in promo speciale con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 1299,99 euro. Come già detto, il risparmio è di ben 1100 euro. La spesa è sicuramente molto importante, ma hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 260 euro utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità del TV è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni.

Inoltre, come per tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni venduti direttamente da Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi esclusivi. Gratuitamente puoi richiedere il ritiro del vecchio TV, invece, per il disimballaggio di quello nuovo la spesa è di 10 euro. Per l’installazione a muro e la configurazione la spesa da sostenere è di 35 euro.

Smart TV OLED LG: le caratteristiche tecniche

Se film, serie TV, videogame ed eventi sportivi sono la tua passione, questo è lo smart TV che devi acquistare. Non stiamo esagerando: il TV LG OLED da 65 pollici della serie B4 ha una modalità specifica per ognuno di questi contenuti. E la qualità raggiunta da LG è difficilmente paragonabile a quella della concorrenza. Più di dieci anni nel settore dei televisori OLED hanno permesso al produttore sud-coreano di affinare le tecnologie e di rendere questo TV uno dei migliori disponibili sul mercato.

Lo smart TV LG da 65 pollici punta tutto sull’intelligenza artificiale. La troviamo in ogni ambito, partendo dal potente processore α8 che utilizza algoritmi AI per elaborare più velocemente i dati e offrire agli spettatori immagini con colori sempre più realistici. Intelligenza artificiale presente anche in ambito audio: il televisore analizza l’ambiente in cui è posizionato e adatta l’audio per renderlo pieno e coinvolgente, come se fossi in un cinema. L’altro punto forte è lo schermo: grazie ai pixel autoilluminanti ogni singolo dettaglio è pieno di colori e di contrasti, per un risultato finale mai visto prima.

LG esprime il massimo delle sue potenzialità anche attraverso il sistema operativo webOS Re:New Program, quanto di meglio tu possa trovare nel mondo degli smart TV. Oltre ad assicurare aggiornamenti per i prossimi anni, il sistema operativo supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e si adatta anche ai tuoi gusti, proponendoti film e serie TV che si basano sulle tue preferenze. Il TV che viene dal futuro.

