LG, questo smart TV è da comprare subito: costa meno della metà

Fonte foto: LG

Le Olimpiadi sono iniziate e tra pochissimo torna anche la Serie A e la Champions League. E farsi trovare pronti con il giusto smart TV per godersi al meglio ogni singolo evento è la cosa migliore. Non a caso quando ci sono eventi di questo genere le vendite dei televisori aumentano notevolmente ed è anche molto facile trovare delle grosse offerte che permettono di risparmiare centinaia di euro. Come quella che troviamo oggi su Amazon per lo smart TV LG OLED B3 da 65 pollici. La promo di oggi è veramente straordinaria e per capirlo bastano pochi e semplici numeri: lo sconto sul prezzo di listino è di ben il 54% (la paghi meno della metà) e il risparmio totale supera i 1.400 euro. Insomma, un’offerta stellare per uno smart TV veramente unico.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Lo smart TV LG OLED è dotato delle migliori tecnologie e delle migliori componenti che offre in questo momento il mercato. A partire proprio dal pannello OLED che assicura immagini con un livello di definizione mai visto prima, aiutato anche dell’ottimo processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per adattare le impostazioni delle immagini alla tipologia del contenuto. E come tutti gli smart TV LG è presente il sistema operativo webOS, quanto di meglio possa offrire in questo momento il mercato. Ti potresti pentire di non aver approfittato di questa super offerta.

Smart TV LG OLED da 65 pollici

Smart TV LG OLED da 65 pollici: prezzo, offerta e sconto

Se siete alla ricerca di uno smart TV premium, è questa la promo che fa per te. Da oggi trovi lo smart TV LG a un prezzo di 1.250,46 euro, con uno sconto del 54% su quello di listino. I conti sono presto fatti: il risparmio rispetto al prezzo consigliato sfiora i 1.450 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni.

Inoltre, anche questo televisore usufruisce dei servizi extra offerti da Amazon e riservati solitamente agli elettrodomestici. Ad esempio, pagando solamente 10 euro in più otterrai anche il disimballaggio del TV, mentre pagando 15 euro verrà anche configurato e puoi richiedere il ritiro di quello vecchio. Per l’installazione a muro, la configurazione e il ritiro del vecchio apparecchio, la spesa da sostenere è di 35 euro.

Smart TV LG OLED da 65 pollici

Smart TV LG OLED: le caratteristiche tecniche

Un TV che sa emozionare per la qualità e la definizione delle immagini. L’eccellenza portata alla sua massima forma grazie alle componenti scelte da LG per questo televisore. Non si può non partire dallo schermo: pannello OLED da 65" con risoluzione 4K e una qualità dei colori assoluta. Merito della tecnologia OLED che non richiede la retroilluminazione perché ogni singolo pixel si accende e si spegne autonomamente, garantendo dei neri assoluti.

A questo si aggiunge anche l‘ottimo processore α7 Gen6 con AI che utilizza l’intelligenza artificiale per immagini ancora più nitide e brillanti. I colori, i contrasti e ogni singola impostazione viene adattata in tempo reale alla tipologia di contenuto. L’AI la ritroviamo anche nel comparto audio: la tecnologia AI Sound Pro ti fa vivere un’esperienza cinematografica direttamente a casa tua con un suono che ti avvolge completamente.

Lo smart TV LG è arricchito dal sistema operativo webOS, aggiornato all’ultima versione disponibile che assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming. Ogni sera puoi scegliere cosa guardare tra i tuoi film e serie TV preferite. Oppure vedere la partita della tua squadra del cuore. Inoltre, all’interno del tuo profilo troverai anche consigli personalizzati su cosa vedere in base ai tuoi gusti. Un TV con caratteristiche uniche e che impara anche a conoscerti. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

Smart TV LG OLED da 65 pollici