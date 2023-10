Smart TV, questo modello LG ha uno sconto incredibile: da comprare subito

Fonte foto: LG

Gli smart TV OLED stanno prendendo sempre più piede nel salotto delle famiglie italiane. I motivi sono principalmente due: la qualità del pannello (e quindi delle immagini) è notevolmente superiore rispetto a quella di TV 4K LED e il prezzo si è abbassato rispetto a qualche anno fa. Oramai per un buon/ottimo televisore OLED si spende anche meno di 1000€, soprattutto quando li trovi in offerta, come capita oggi per questo smart TV LG. L’azienda sudcoreana non ha bisogno di molte presentazioni, si tratta di uno dei punti di riferimento nel settore e da oramai diversi anni lancia sul mercato televisori OLED tra i migliori in assoluto. E in questo 2023 ha voluto fare le cose in grande, presentando diversi modelli interessanti, a partire da questo LG OLED evo da 42" della Serie C3. Dotato di un processore super prestazionale e di un ottimo pannello OLED, oggi lo trovi anche a un super prezzo che lo fa diventare immediatamente un best buy.

Il merito è dello sconto di ben il 38% che ti fa risparmiare più di 600€ sul prezzo consigliato. Un ribasso eccezionale e che avvicina il prezzo a quello del Prime Day. Solo questo fa capire la bontà di questa promo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. Approfittane immediatamente, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV LG OLED evo 42 pollici: le caratteristiche

Chi ha detto che i televisori OLED hanno tutti dimensioni extra-large? LG ci aiuta a smentire questa bugia lanciando sul mercato il modello più piccolo tra quelli presenti nella sua line-up. Questo smart TV LG OLED evo da 42" è la soluzione ideale per chi vuole il giusto compromesso tra prezzo, caratteristiche e dimensioni.

Tutta l’esperienza accumulata da LG nel settore la troviamo in questo televisore. Il pannello OLED è una garanzia: neri profondissimi, qualità delle immagini elevata e la massima definizione con qualsiasi tipologia di contenuto. Risoluzione 4K e colori super realistici anche grazie alla presenza del processore α9 Gen6 che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Grazie alle prodezze dell’IA, ogni immagine prende corpo e sembra veramente di viverla. Anche la qualità audio è molto elevata, soprattutto abbinando una soundbar per creare un suono stereo che avvolge tutta la stanza.

Altro punto forte del televisore è la presenza del sistema operativo webOS 23, uno dei migliori in questo settore. In questa nuova versione LG ha modificato tutta la home page per offrirti sempre e solamente i contenuti che ti piacciono di più. Inutile dire che c’è il massimo supporto a qualsiasi piattaforma di video streaming. Creando il tuo profilo personale ricevi in tempo reale suggerimenti su cosa vedere, gli avvisi su quando gioca la tua squadra del cuore e tantissimo altro.

Non mancano delle modalità di visione ad hoc. FILMMAKER MODE è pensata appositamente per gli amanti dei film e delle serie TV, mentre la modalità gaming è per tutti gli appassionati delle console. Compatibile con NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e VRR con un tempo di risposta di 0,1 ms. Supporta anche il cloud gaming con la presenza della piattaforma GeForce NOW.

Smart TV LG OLED evo 42 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da cogliere al volo. Oggi trovi lo smart TV LG OLED da 42 pollici in offerta a un prezzo di 985,99€ grazie allo sconto del 38%. Una promo eccezionale per un televisore da poco uscito sul mercato e che è dotato di componenti e tecnologie di ultima generazione. Il risparmio supera i 600€ e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Il televisore è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Un’occasione unica da non farsi scappare.

