Smart TV LG OLED evo Serie C4, su Amazon è disponibile con uno sconto esagerato

Fonte foto: LG

Acquistare un televisore OLED per molti è un sogno ma, visti i prezzi decisamente elevati di prodotti del genere, spesso è destinato a rimanere tale, con gli utenti costretti a ripiegare su soluzioni più economiche ma sicuramente meno performanti.

Grazie alle offerte su Amazon, però, portare a casa la propria smart TV con schermo OLED è un po’ più facile e per le prossime ore LG OLED evo Serie C4 da 83 pollici può essere acquistato a un prezzo irripetibile, con uno sconto di oltre 1.500 euro.

Smart TV LG OLED evo Serie C4 83 pollici– Alpha 9 AI di settima generazione – Sistema operativo webOS

LG OLED evo Serie C4: scheda tecnica

La smart TV LG OLED evo Serie C4 (modello del 2024) ha uno schermo OLED da ben 83 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 120 Hz (fino a 144 Hz se si utilizza la TV con un PC da gaming). Il televisore è compatibile anche con il Dolby Vision, l’HDR10 e l’HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore scelto da LG è un Alpha 9 AI di settima generazione che, tra le altre cose, ha accesso a funzioni come l’AI Super Resolution, che ha il compito di migliorare la resa visiva dei contenuti grazie all’elaborazione tramite algoritmi AI. Con Noise Reduction, invece, il televisore utilizza anche un algoritmo che riduce tutto l’eventuale rumore proveniente da fonti esterne. Tra le novità di questo modello il Cinematic Motion, un algoritmo che si occupa della gestione dei movimenti, rendendo più fluidi i contenuti a 24 fotogrammi al secondo.

Il sistema operativo è webOS 24 e permette all’utente di accedere allo store ufficiale di LG e scaricare moltissime applicazioni tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra. Non manca nemmeno LG Channels, i canali FAST dell’azienda sudcoreana che offre ai suoi utenti decine di contenuti in streaming gratuiti ma con annunci pubblicitari.

Per chi preferisce, invece, guardare i canali in chiaro ci sono il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono quattro ingressi HDMI (di cui uno con eARC), tre porte USB-A, l’uscita ottica e l’Ethernet. Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1.

Presente anche la modalità Game Optmizer che si attiva in automatico quando il televisore rileva una console di nuova generazione, consentendo all’utente di accedere alle diverse funzionalità per il gaming come NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e VRR, sviluppate per ridurre la latenza e garantire un’esperienza di gioco più reattiva.

Infine, è possibile anche accedere a NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming (in abbonamento), che permette di accedere al catalogo di giochi NVIDIA da giocare senza dover comprare altro hardware esterno, ma passando per i server dell’azienda statunitense che elaboreranno i giochi da remoto.

LG OLED evo Serie C4: l’offerta su Amazon

La smart TV LG OLED evo Serie C4 da 83 pollici ha un prezzo di listino di 4.999 euro, certamente non adatto a tutte le tasche ma sicuramente giustificato dalle incredibili potenzialità di questo televisore di fascia alta.

Con le offerte Amazon, però, risparmiare è possibile e per le prossime ore si può portare a casa questo apparecchio a 3.342,50 euro (-33%, – 1.656,50 euro) uno sconto davvero irripetibile che potrebbe fare gola a molti.

Smart TV LG OLED evo Serie C4 83 pollici– Alpha 9 AI di settima generazione – Sistema operativo webOS