LG, questo è lo smart TV da comprare oggi: prezzo in picchiata

Uno smart TV per essere definito tale deve avere delle caratteristiche imprescindibili, a partire da una completa compatibilità con la maggior parte delle piattaforme di video streaming più utilizzate. A questo deve accompagnarsi anche un sistema operativo al passo con i tempi e in grado di aggiornarsi continuamente. Sotto questo punto di vista, gli smart TV LG sono quanto di meglio possa offrire il mercato. Grazie ad anni di esperienza nel settore, LG è riuscita ad affinare i suoi televisori smart, rendendoli tra i migliori sul mercato. E i nuovi modelli lanciati quest’anno ne sono la dimostrazione. Dotati del nuovo sistema operativo webOS 24 che assicura ben 5 anni di aggiornamenti e una serie di funzionalità veramente uniche.

Tra i modelli lanciati quest’anno rientra anche il TV LG QNED da 55 pollici della Serie 80, televisore top di gamma disponibile da oggi in offerta su Amazon al minimo storico. Il merito è dell’offerta lampo che fa scendere il prezzo del 30% rispetto a quello di listino e ti fa risparmiare centinaia di euro. Un’occasione imperdibile impreziosita anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Approfittane subito, come tutte le offerte a tempo di Amazon potrebbe terminare tra pochissimo.

LG QNED da 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smart TV LG QNED da 55 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo di 699 euro, con uno sconto del 30% rispetto a quello consigliato. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Un vero affare per un televisore lanciato da poco e che trovi già scontato di ben 300 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che attivi durante il check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Un affare agostano da non farsi sfuggire.

LG QNED da 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart tv è dotato del processore α8 con AI, che rende ogni funzione veloce e performante, mentre le immagini e i suoni sono ottimizzati in base a ciò che guardi. L’esclusiva retroilluminazione selettiva dello schermo consente di aumentare il contrasto dell’immagine. Il design slim lo rende privo di cornici. Sistema operativo webOS Re:New Program, che assicura aggiornamenti software per i prossimi cinque anni.

Troverai già installate tantissime app di video streaming, mentre l’intelligenza artificiale ThinQ AI lo rende gestibile comodamente tramite comandi vocali. Non manca comunque un telecomando puntatore, sebbene con una particolarità: puoi muoverlo con dei semplici movimenti del polso. Ottime notizie per i gamer: la funzione Game optimizer esalta le caratteristiche dei videogame a cui stiamo giocando. Infine, la Filmmaker Mode è la modalità pensata per chi ama godersi al meglio film e serie tv.

