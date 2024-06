Smart TV LG, sconto esagerato: oggi è da comprare subito

Su Amazon trovi lo smart TV LG da 65 pollici in offerta con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare quasi 650 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero

Manca sempre meno all’inizio degli Europei di calcio 2024. Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 14 giugno e la nostra Nazionale è chiamata a difendere il titolo vinto a Wembley nel 2021. E come capita solitamente con l’avvicinarsi di un grande evento sportivo, cominciamo a fioccare ottime offerte per gli smart TV. Non a caso da oggi trovi in super sconto il televisore LG QNED da 65 pollici, modello top di gamma di ultimissima generazione che assicura una qualità delle immagini senza pari, anche grazie alla presenza di un processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. E come su tutti gli smart TV LG è presente il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

A catturare l’attenzione, però, è la promo disponibile oggi su Amazon. Lo smart TV è disponibile con uno sconto eccezionale del 43% che ti fa risparmiare quasi 650 euro sul prezzo di listino e approfitti anche del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Insomma, un’offerta completa sotto tutti i punti di vista e che non puoi farti sfuggire.

Smart TV LG QNED da 65 pollici

Smart TV LG QNED da 65 pollici: prezzo, offerta e sconto

Da oggi trovi su Amazon lo smart TV LG QNED da 65 pollici a un prezzo di 858,99 euro, con uno sconto di ben il 43% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero interessante e sfiora i 650 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 71,59 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smart TV è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Come capita per gli elettrodomestici consegnati dal sito di e-commerce, anche per questo smart TV è possibile aggiungere dei servizi extra. Gratuitamente puoi richiedere il ritiro del vecchio TV, mentre con una spesa di 10 euro ottieni anche il disimballaggio del TV. Con una spesa di 15 euro hai la configurazione del nuovo televisore, mentre per l’installazione a muro è necessario spendere 35 euro (il supporto per il montaggio a muro non è incluso nel prezzo). A te la scelta.

Smart TV LG QNED da 65 pollici

Smart TV LG: le caratteristiche tecniche

Questa smart tv proposta da LG va ben oltre la tecnologia Ultra HD tradizionale, in quanto è dotato della tecnologia Quantum Dot NanoCell (QNED). La quale assicura colori più brillanti, vivaci e realistici. Oltre a ciò, supporta tecnologia innovative come il VRR e la AMD FreeSync. Il che va a tutto vantaggio dei gamer che utilizzano i videogame di ultima generazione, che necessitano di una riproduzione delle immagini veloce e immediata. Senza fastidiose latenze, rendendole così quanto più naturali possibili.

Un televisore che sfrutta appieno le nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. A partire dal potente processore α7 Gen6, ma anche dalle funzioni AI Picture e AI Sound Pro, atte a migliorare ulteriormente rispettivamente immagini e audio. Quanto a quest’ultimo, trasforma infatti l’audio stereo in un audio surround virtuale, per un ascolto ancora più immersivo e spaziale. Oltre al telecomando che troverai nella confezione, puoi gestirla comodamente a voce, essendo compatibile con Alexa e Apple Home; ma puoi anche sfruttare l’assistente vocale anche esso basato sull’intelligenza artificiale LG ThinQ AI. Infine, a dispetto dello schermo enorme (come detto 65"), in realtà occupa poco spazio essendo sottile solo 29,7mm. Ma, soprattutto, ha una base regolabile in altezza su due posizioni, così da permetterti anche di installare una soundbar sotto allo schermo; opportunità che quasi nessun televisore offre.

Smart TV LG QNED da 65 pollici