Smart TV: Samsung si arrende a LG

A circa otto anni da una decisione rivelatasi poi sbagliata, e a due anni dall’inizio della trattativa, Samsung avrebbe finalmente trovato l’accordo che la riporterà, a partire dal 2024, a vendere Smart TV di fascia alta con schermo OLED. La decisione di cui parliamo è quella del 2015, relativa all’abbandono della tecnologia OLED in favore della LCD-LED più evoluta (Mini LED e Micro LED), la trattativa è quella con l’attuale leader del mercato OLED: LG.

Samsung compra i pannelli LG

La notizia non è ufficiale, ma è riportata con molti dettagli da Reuters, che afferma di aver sentito fonti interne a Samsung ed LG che confermano che l’affare è ormai fatto.

Affare che consiste nell’acquisto di ben 10 milioni di pannelli OLED da 77 e 83 pollici, dal 2024 al 2026: per la precisione 2 milioni di schermi nel 2024, 3 milioni nel 2025 e 5 milioni nel 2026.

Un affare per tutti

Secondo i calcoli di Reuters questo accordo sarà importantissimo per LG: ogni 2 milioni di pannelli OLED valgono circa 1,5 miliardi di dollari e contano per almeno il 20% della capacità produttiva di schermi OLED di grandi dimensioni.

Capacità produttiva che attualmente è sotto utilizzata: LG potrebbe produrre molti più OLED per sé e per i propri clienti, se ricevesse le commesse. Samsung, pur essendo un rivale sul mercato delle Smart TV, è comunque il primo produttore al mondo di televisori (e lo è da anni) ed è quindi anche il cliente ideale.

Per questo la trattativa è stata lunga e complessa: si doveva trovare un accordo che andasse bene a tutti, parlando comunque di numeri molto alti in un segmento di mercato, quello premium, dove il prezzo di vendita è decisamente elevato.

Un errore nelle stime di vendita, in questa fascia di mercato dove i costi di produzione sono alle stelle, si paga carissimo.

Samsung torna agli OLED

La scelta di abbandonare la tecnologia OLED e concentrarsi su quella LCD è stata un errore commerciale per Samsung, ma aveva delle basi tecniche.

Un ottimo LCD, con Quantum LED, diodi molto piccoli (mini/micro LED) e migliaia di zone di dimming ha una qualità assolutamente paragonabile a quella di un ottimo OLED: ci saranno alcuni aspetti per i quali è meglio l’LCD (ad esempio la luminosità) e altri per i quali è meglio l’OLED (di sicuro i neri). Ma è impossibile dire che è sempre meglio OLED o LCD.

La questione è prettamente commerciale e di marketing, non tecnica. Quando un potenziale acquirente è disposto a spendere ben oltre mille euro per una Smart TV, infatti, solitamente è più facile che accetti di spenderli per un modello OLED piuttosto che per un modello LED.

E’ una questione di percezione del prodotto: l’utente non molto esperto, ma in grado di spendere, è ancora convinto che OLED è sempre meglio di LED. Anche se non è vero.

Nel 2022, proprio per questo motivo, Samsung è tornata a produrre Smart TV OLED con pannello fatto in casa. Ad esempio i Samsung S95B, Samsung S95C (in foto), Samsung S94C, Samsung S90C, tutti attualmente in gamma.

Il fatto che Samsung torni a produrre Smart TV OLED comprando i pannelli da LG, dimostra quindi che l’azienda ha fatto un grande errore di valutazione dei consumatori: in un certo senso è stata troppo ottimista, perché ha pensato che, con il passare degli anni, il consumatore avrebbe capito che un ottimo LCD-LED vale quanto un ottimo OLED.

Oggi, per soddisfare la voglia di OLED dei suoi acquirenti, Samsung è costretta a farsi aiutare dal suo diretto concorrente.