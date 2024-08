Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: TCL

EISA (Expert Imaging & Sound Association), associazione composta da 56 testate specializzate nel settore dell’elettronica di consumo in rappresentanza di ben 27 Paesi, ha annunciato i vincitori degli EISA Awards 2024-25. Le categorie premiate sono diverse.

Come sempre, quando si tratta dei premi ESA, c’è grande attenzione alle Smart TV che sono riuscite a conquistare uno dei riconoscimenti in palio. Un premio di questo tipo può la differenza sul mercato, influenzando la scelta dei potenziali acquirenti, soprattutto dei più appassionati e attenti agli aspetti tecnici del settore TV. Sono stati premiati anche i migliori proiettori.

EISA Awards 2024-25: le migliori Smart TV

La categoria Home Theatre Display & Video degli EISA Awards 2024-25 ha assegnato un totale di 14 premi, di cui 10 riservati a Smart TV e altri 4 assegnati a proiettori di vario tipo. Per la categoria Statement TV, il riconoscimento è stato assegnato al modello TCL 115X955 Max (in foto), un enorme televisore con pannello da 115 pollici con tecnologia QD-Mini LED.

Il miglior prodotto per la categoria Giant TV, invece, è stato assegnato alla Hisense 100E7NP Pro che ha superato la concorrenza grazie al suo pannello QLED 4K da 100 pollici. Nel segmento Premium OLED TV, invece, c’è il successo di Samsung con il nuovo modello QE65S95D, un 65 pollici QD-OLED destinato a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato.

Ci sono poi ben tre riconoscimenti per la gamma di Smart TV di Philips che conquista i titoli di:

Best Home Theatre OLED TV con il modello 65OLED+959

con il modello Best Family TV con il modello 65PML9009

con il modello Best Buy OLED TV con il modello 55OLED809

Hisense e TCL, invece, si dividono i premi per il segmento dei TV Mini LED:

il premio Premium Mini LED TV è stato assegnato alla Hisense 65U8NQ

è stato assegnato alla il premio Home Theatre Mini LED TV è stato assegnato alla TCL75C855

è stato assegnato alla il premio Best Buy Mini LED TV è stato assegnato alla Hisense 65U7NQ

A completare l’elenco delle migliori Smart TV premiate in occasione degli EISA Awards 2024-25 troviamo la TCL 55C765 che ha ottenuto il riconoscimento di miglior Gaming TV. Complessivamente, Hisense, TCL e Philips (che conquista due delle tre categorie OLED) hanno ottenuto 3 riconoscimenti a testa mentre solo un premio è stato assegnato a Samsung. Nessun riconoscimento per LG.

EISA Awards 2024-25: i migliori proiettori

La rassegna EISA Awards 2024-25 ha indicato anche quelli che sono i migliori proiettori sul mercato, con quattro diverse categorie:

UST Projector assegnato a Xgimi Aura 2

assegnato a Best Buy UST Projector assegnato a Hisense PL2

assegnato a Family Projector assegnato a Hisense C1

assegnato a Portable Projector assegnato a Xgimi MoGo 3 Pro

In questo caso, Xgimi e Hisense si sono suddivisi i premi disponibili. Per Hisense, tra Smart TV e proiettori, c’è il maggior numero di riconoscimenti ottenuti negli EISA Awards 2024-25 per la categoria Home Theatre Display & Video, con un totale di 5 premi.