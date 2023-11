Sony, promo speciale Black Friday: smart TV e soundbar a un prezzo mai visto prima

Fonte foto: Sony

Un bundle in offerta perfetto per chi vuole acquistare un nuovo smart TV con un’attenzione particolare alla qualità del suono. Per il Black Friday Amazon trovi in promo speciale lo smart TV Sony Bravia da 55" nella versione 2023 (la più recente) insieme all’ottima soundbar Sony HT-S2000. Una promo che permette di risparmiare ben 500€ sul pacchetto completo, con un notevole vantaggio per l’utente. Un televisore che assicura una qualità delle immagini elevata, in pieno stile Sony, insieme a una soundbar compatta e perfetta per la salta. Suono surround che ti avvolge e ti fa sembrare di essere al cinema.

Tutto questo al prezzo più basso di sempre e con uno sconto del 35%. Una promo valida per pochissimi giorni e solo per il Black Friday. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Un bundle intrattenimento con pochi eguali al momento: approfitta della promo speciale e rendi unico il tuo salotto con uno dei migliori Android TV della sua categoria.

Prezzo in picchiata per questo bundle che comprende lo smart TV Sont Bravia da 55 pollici e la soundbar Sony HT-S2000. Oggi è disponibile in offerta a un prezzo di 898€ con uno sconto del 35%. Il risparmio è esattamente di 500€ rispetto a quello di listino. Uno sconto premium da cogliere al volo: solamente la soundbar ha un prezzo di listino di poco inferiore ai 500€. La disponibilità è immediata e ricevi questa accoppiata a casa nel giro di pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo per provarli e testarli a pieno: il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Se non hai bisogno della soundbar, puoi acquistare anche solamente lo smart TV che trovi sempre in offerta su Amazon. Il prezzo è di 599€ con uno sconto del 33% su quello di listino. Risparmi 300€ e puoi dilazionare il pagamento a rate con Cofidis. Anche in questo caso la consegna avviene in tempi rapidi il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Le immagini prendono vita con lo smart TV Sony BRAVIA KD-55X75WL. Se siete alla ricerca di un televisore a un buon prezzo e che non cerca compromessi, questo è il modello che fa per voi. L’esperienza decennale di Sony nel settore la noti in ogni piccolo dettaglio, a partire dall’estrema qualità del pannello: diagonale da 55" con risoluzione 4K e dettagli sempre nitidi e definiti. I contenuti che nativamente non sono in 4K vengono migliorati grazie all’upscaling del 4K X-Reality™ PRO, tecnologia proprietaria Sony. Il Motionflow™ XR, invece, rende ogni contenuto più fluido grazie all’inserimento di fotogrammi extra, in modo che le azioni e i movimenti siano più rapidi.

Le funzioni smart sono un altro punto forte del televisore e il merito è della presenza di Google TV. Hai accesso a un numero praticamente infinito di serie TV e film grazie al supporto a tutte le piattaforme di video streaming, da Amazon Prime Video fino a Netflix, passando per DAZN e Disney+. Essendo uno smart TV con sistema operativo Google, puoi sfruttare i poteri dell’assistente vocale per controllare il televisore e anche tutti i dispositivi smart presenti in casa. Il Chromecast integrato, invece, permette di trasmettere le immagini e i video presenti sullo smartphone direttamente sullo schermo del TV. Ed è compatibile anche con Apple AirPlay.

