TCL 43T7B, a questo prezzo è la smart TV perfetta

La TCL 43T7B è una smart TV pensata per offrire agli utenti un intrattenimento a 360°, dallo streaming al gaming, pur mantenendo un prezzo decisamente accessibile. Un prodotto semplice e versatile, che permette di rinnovare facilmente il comparto TV domestico con un apparecchio moderno pronto a soddisfare anche l’utente più esigente.

Grazie alle offerte su Amazon, questo televisore può essere acquistato a meno di 300 euro, uno sconto davvero imperdibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Smart TV TCL 43T7B – Schermo QLED da 43 pollici – Google TV

Smart TV TCL 43T7B: scheda tecnica

Il televisore TCL 43T7B ha un pannello QLED che misura 43 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. L’apparecchio è anche compatibile con i formati Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore in dotazione è un AIPQ Engine che, sfruttando gli algoritmi sviluppati da TCL, permette di migliorare la qualità dei contenuti in riproduzione. Il dispositivo, inoltre, è una Google TV e consente agli utenti di accedere allo store digitale del colosso di Mountain Vie che, tra le altre cose, permette di scaricare anche le applicazioni per utilizzare le principali piattaforme di streaming, come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Per chi preferisce attività di visione più classiche, c’è anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Sul fronte delle connessioni ci sono tre HDMI 2.1 (di cui una con eARC), due porte USB 3.0, l’ingresso ottico e una porta Ethernet. Per quanto riguarda le connessioni senza fili, invece, c’è il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0. Trattandosi di una Google TV c’è anche Chromecast, che l’utente può utilizzare per trasmettere i propri contenuti da smartphone, tablet o PC direttamente alla smart TV, senza il bisogno di cavi aggiuntivi. Il comparto audio è composto due speaker da 15 W compatibili con DTS Virtual-X e certificati Dolby Atmos.

Il televisore può essere utilizzato anche con Google Assistant che consente anche di gestire i vari dispositivi per la smart home connessi alla stessa rete.

Presente, infine, la Game Master 3.0, che permette di accedere a diverse funzioni dedicate al gaming, tra cui: l’Auto Low Latency Mode che consente di abbassare l’input lag quando il televisore viene collegato a una console e la Game Bar che permette di regolare nel dettaglio le varie impostazioni del televisore per garantire la miglior esperienza di gioco possibile.

TCL 43T7B: l’offerta su Amazon

La TCL 43T7B ha un prezzo di listino di 499,90 euro ma con le ottime offerte Amazon, per le prossime ore si scende a 292 euro (-42%, -207,90 euro) un’occasione irripetibile che permette di acquistare un ottimo televisore smart senza spendere cifre esorbitanti.

