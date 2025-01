TCL 75V6B, un colosso da 75 pollici a un prezzo fenomenale

Fonte foto: TCL

La TCL 75V6B è una Google TV con uno schermo da ben 75 pollici che combina dimensioni generose, qualità visiva e un prezzo accessibile. Progettata per garantire un’esperienza di intrattenimento completa, questa smart TV è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto moderno e intuitivo che consente l’accesso immediato a un vasto catalogo di app pronte a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori, dallo streaming al gaming.

Grazie alle offerte esclusive su Amazon, questo colosso può essere acquistato a meno di 650 euro e con uno sconto del genere, trovare di meglio non è proprio possibile.

Smart TV TCL 75V6B – Schermo LED da 75 pollici – Google TV

Smart TV TCL 75V6B: scheda tecnica

La TCL 75V6B è una smart TV con schermo LED da 75 pollici, risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il televisore è anche compatibile con i formati HDR10 e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore è un IPQ 2.0 Engine ed è in grado di sfruttare i sofisticati algoritmi proprietari per elaborare le immagini in riproduzione e migliorarne la qualità. Il sistema operativo è Google TV e permette agli utenti di accedere al vasto catalogo di applicazioni sullo store proprietario, incluse quelle per utilizzare le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non manca, naturalmente, nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, ideali per chi preferisce una forma di intrattenimento più classica, tramite i canali in chiaro.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono tre ingressi HDMI 2.1, una porta USB 3.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’ingresso ottico, una porta Ethernet. Le connessioni wireless comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0. Presente anche la Chromecast che permette di trasmettere i contenuti da smartphone, tablet o PC direttamente al televisore senza il bisogno di ulteriori cavi.

Il comparto audio comprende due speaker da 15 W ed è compatibile anche con il Dolby Audio. Il device è compatibile anche con Google Assistant, che permette di utilizzare i comandi vocali per gestire il televisore e i dispositivi per la smart home connessi.

Infine, su questo televisore c’è anche la modalità Game Master 2.0, sviluppata per il gaming, che attiva l’Auto Low Latency Mode che consente di abbassare l’input lag del televisore quando viene collegato a una console

Smart TV TCL 75V6B: l’offerta su Amazon

La smart TV TCL 75V6B ha un prezzo di listino di 899,90 euro ma, grazie alle offerte Amazon è possibile portarsela a casa a 649 euro (-28%, -250,9 euro) uno sconto da non sottovalutare e che rende questo colosso da 75 pollici notevolmente più accessibile.

Smart TV TCL 75V6B – Schermo LED da 75 pollici – Google TV