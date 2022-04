Smartphone Android più potenti: la classifica aggiornata

AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone Android più potenti a marzo 2022 e, come era facile prevedere domina il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che occupa ben otto posti su dieci. Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire. Ma la notizia vera riguarda la comparsa per la prima volta del SoC MediaTek Dimensity 9000 a bordo del Redmi K50 Pro, che entra in classifica direttamente al quarto posto. Lo stesso chip occupa anche la sesta posizione ma a bordo dell Oppo Find X5 Pro.

E’ importante notare che lo scarto di punti tra la quarta posizione e la prima posizione è poco più del 4%. In altre parole, il chip Dimensity 9000 MediaTek è tornata pienamente competitiva con Qualcomm: la differenza di prestazioni tra i due chip è talmente bassa da essere ininfluente per la maggior parte degli utenti. Questo vuol dire che, in futuro, potremo vedere sempre più chip Dimensity sui top di gamma Android e che questi smartphone saranno veloci al pari delle controparti con chip Qualcomm. Il sostanziale pareggio tra Snapdragon 8 Gen 1 e Dimensity 9000 era stato ipotizzato già sulla carta, ma ora è diventato realtà e, per gli utenti, questo vuol dire avere più concorrenza sul mercato, più scelta e, potenzialmente, prezzi più bassi.

I 10 migliori smartphone di marzo 2022

Secondo i benchmark di Antutu, i dieci smartphone più potenti a marzo 2022 sono questi:

Nubia Red Magic 7 pro con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.037.315 punti Iqoo 9 con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 1.012.934 punti Iqoo 9 PRO con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1- 1.011.489 punti Redmi K50 Pro con MediaTek Dimensity 9000 – 994.730 punti Nubia Z40 Pro con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 994.461 punti Oppo Find X5 pro con Mediatek Dimensity 9000 – 988.937 punti Xiaomi 12 Pro con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 985.373 punti Realme GT2 Pro con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 982.460 punti Motorola Edge X30 con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 981.526 punti Redmi K50 con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 970.655 punti

Come cambierà la classifica in futuro

Nei prossimi mesi la classifica potrebbe subire ancora nuove variazioni, man mano che altri smartphone con Dimensity 9000 arriveranno sul mercato. In questo momento la forbice tra la prima e la quarta posizione è davvero ristretta, in altre parole, il Dimensity 9000 esce alla pari con lo Snapdragon 8 Gen 1.

Ma per ora sono dotati del chip MediaTek Dimensity 9000 solo due modelli (K50 Pro e Find X Pro) in grado di vendere molto al di fuori della Cina. Si attende l’arrivo della serie Vivo X80, anch’essa dotata del chip Mediatek Dimensity 9000 e, di conseguenza, già candidata ad entrare in classifica.