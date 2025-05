Amazon, questo è lo smartphone da comprare oggi: 80% di sconto

Fonte foto: leungchopan/123RF.com

Ci sono giorni che su Amazon appaiono delle offerte che per la straordinarietà dello sconto sembrano delle truffe o degli errori, ma che in realtà sono vere e bisogna anche essere molto veloci nell’approfittarne. E la promo di cui ti parliamo oggi rientra in questa speciale casistica. Il protagonista della promo è lo smartphone Oscal da poco uscito sul mercato. Un telefono che si posiziona tra la fascia media/bassa del mercato, ma che oggi è in promo a un prezzo stracciato. Il merito è del doppio sconto disponibile in pagina che ti fa risparmiare il 76% su quello di listino. Una promo incredibile e che non devi farti scappare per nessun motivo: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il nome dello smartphone molto probabilmente ti dirà poco, ma le recensioni positive su Amazon confermano la bontà di questo dispositivo. Un telefono dotato di una scheda tecnica interessante, che si basa su un processore octa-core, uno schermo ampio e con una risoluzione elevata e un comparto fotografico di livello. Il tutto condito da una super batteria da ben 5000 mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza pensieri. Insomma, un telefono completo e che oggi trovi a un prezzo stracciato.

Smartphone Oscal: prezzo, offerta e sconto Amazon

Può sembrare un errore o una truffa, ma l’offerta è quanto di più vero ci possa essere. E te la spieghiamo punto per punto. Lo smartphone di Oscal è disponibile con un doppio sconto che fa realmente crollare il prezzo e lo paghi solamente 94,99 euro, invece dei 399,99 euro del prezzo di listino. Il risparmio netto supera i 300 euro, per uno sconto del 76%. Il merito è del doppio sconto in pagina: il primo fa scendere il prezzo del 50%, mentre il secondo fa risparmiare altri 105 euro. Devi, però, essere velocissimo: le scorte stanno per terminare i coupon hanno una durata limitata.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Smartphone Oscal: le caratteristiche tecniche

Il nome di questo smartphone molto probabilmente vi dirà poco, ma la cosa non vi deve trarre in inganno: questo smartphone Oscal è un buon dispositivo e uno dei migliori che puoi trovare in questa fascia di prezzo. Di certo non assicura le prestazioni e le performance di un iPhone, ma costa anche molto meno della metà.

La scheda tecnica si basa su un display da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate che arriva fino a 90 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con le app che si utilizzano maggiormente (social e videogame). Le prestazioni sono assicurate dal processore octa-core con a supporto 12 gigabyte di RAM (4 gigabyte reali e 8 gigabyte virtuali) e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD).

Nonostante un prezzo decisamente economico, questo smartphone Oscal è dotato di un buon comparto fotografico. La fotocamera posteriore da 13 megapixel combinata con quella anteriore da 8 megapixel permettono di scattare foto di buona qualità e video in alta risoluzione. A disposizione anche modalità di scatto per immagini pieni di dettagli quando c’è poca luce all’esterno.

Non manca una super batteria da ben 5000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Sullo smartphone è presente l’ultima versione di Android con il supporto di Gemini AI che mette a disposizione degli utenti tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni. Insomma, uno smartphone completo e che costa veramente poco.

