Amazon, questo è lo smartphone da comprare subito: 80% di sconto

Fonte foto: leungchopan/123RF.com

Non si tratta né di una truffa né di un errore di prezzo, ma della nuova offerta shock di Amazon che trovi da oggi sul sito di e-commerce. Il protagonista di questa promo è uno smartphone medio di gamma che fa oggi paghi quanto un entry level grazie al doppio sconto disponibile su Amazon che ti permette di risparmiare quasi l’80% su quello di listino. La promo si compone di un doppio sconto da applicare in pagina: al primo coupon del 50% ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 105 euro. Un’occasione unica da non farsi scappare.

Lo smartphone in offerta è prodotto da OSCAL e probabilmente il nome non vi dirà molto. Però dovete sapere che la qualità del telefono è elevata, come dimostrano le recensioni positive presenti nella pagina prodotto ed è dotato del sistema operativo Android 14 con tutte le funzioni di intelligenza artificiale di Gemini. Uno smartphone completo che puoi utilizzare per fare tutto, anche scattare foto di buona qualità. Perfetto per chi vuole spendere poco e vuole un telefono per inviare messaggi su app come WhatsApp, passare del tempo sui social network e vedere film e serie TV. Approfittane subito, i coupon potrebbero terminare molto presto.

Smartphone Oscal: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è un’offerta irrinunciabile. Da oggi su Amazon trovi lo smartphone Oscal in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a 94,99 euro, con un risparmio superiore ai 300 euro rispetto a quello di listino. Come detto, la promo si compone di un doppio sconto: nella pagina prodotto su Amazon trovi un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% e poi un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 105 euro. Il risultato finale è uno sconto totale che sfiora l’80%.

Acquistando oggi lo smartphone ti viene consegnato appena dopo Pasqua, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Smartphone Oscal: le caratteristiche tecniche

L’offerta e il prezzo potrebbe trarre in inganno: questo smartphone Oscal vale molto più di quanto lo paghi. Il merito è di una scheda tecnica molto equilibrata e di componenti che lo rendono perfetto per l’utilizzo quotidiano. Vediamo nel dettaglio quanto offre il telefono.

La scheda tecnica si basa su un ampio display da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Schermo che si presta anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. La potenza è assicurata da un processore octa-core supportato da 4 gigabyte di RAM (espandibili fino a 12 gigabyte utilizzando la RAM virutale) e da 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte con la scheda microSD).

Non manca una buona fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera per i selfie da 8 megapixel. Un sistema combinato che non ti delude in nessuna occasione. A supporto anche strumenti per il foto editing che permettono di far esprimere il meglio a ogni scatto.

La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta: arrivi a fine giornata senza troppi patemi. Chiudiamo con una funzione molto utile: sullo smartphone trovi anche gli strumenti di Gemini AI, il sistema di intelligenza artificiale di Google. Basta una semplice domanda all’assistente vocale per ricevere subito tutte le informazioni di cui hai bisogno.

