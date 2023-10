Smartwatch: Garmin annuncia la nuova MARQ Carbon Collection

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Garmin ha presentato ufficialmente la nuova gamma Garmin MARQ Carbon con i prestigiosi smartwatch MARQ Athlete, MARQ Golfer e MARQ Commander, tutti e tre realizzati in fibra di carbonio fusa. La realizzazione del corpo dell’orologio parte da un blocco iniziale unico, lavorato per diverse ore con strumenti di precisione per dare vita a un prodotto leggero e robustissimo, oltre che all’affascinante motivo a spirale presente su ogni orologio. La ghiera è in Titanio (grado 5) e fibra di carbonio fusa.

La lente dell’orologio, invece, è in vetro zaffiro che gli conferisce un design luminoso e una grande robustezza in grado di resistere a graffi e urti.

Per quanto riguarda i cinturini è disponibile un’ampia selezione di materiali e l’utente potrà scegliere quelli in gomma su MARQ Athlete, in pelle FKM traforata su MARQ Golfer, in nylon su MARQ Commander. Oppure potrà valutare l’acquisto di altri cinturini in titanio o silicone da preferire a seconda del proprio gusto e delle proprie esigenze.

Parliamo di dispositivi premium con un design sofisticato in grado integrare al loro interno tutte le funzionalità degli smartwatch più moderni unite a materiali di pregio, in un connubio perfetto di lusso, eleganza e prestazioni.

MARQ Athlete Carbon: scheda tecnica e prezzo

Lo smartwatch MARQ Athlete Carbon ha un display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel e funzione Always-On.

Molte le funzioni dedicate al monitoraggio dei parametri vitali con la possibilità di controllare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di idratazione. Presente anche l’apposita funzione per il monitoraggio del ciclo mestruale. Oltre a questo, non mancano nemmeno le opzioni per il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress dell’utente.

Altrettante anche le modalità per gli sportivi con la possibilità di monitorare diverse attività tra cui il nuoto, il ciclismo, l’arrampicata e lo sci. Inoltre, grazie al GPS integrato, è possibile monitorare i percorsi outdoor anche senza avere vicino il proprio telefono.

Tra le impostazioni specifiche per i runner troviamo ulteriori funzionalità di allenamento avanzate come PacePro e Garmin Coach, un piano di allenamenti personalizzati per migliorare le proprie performance.

L’autonomia dichiarara da Garmin arriva fino a 16 giorni in modalità smartwatch (che sale a 21 giorni in modalità risparmio energetico) e fino a 42 ore in modalità GPS, senza Always-On display attivo.

Il MARQ Athlete Carbon è disponibile sul sito ufficiale di Garmin a 2.950 euro.

MARQ Golfer Carbon: scheda tecnica e prezzo

Anche lo smartwatch MARQ Golfer Carbon ha un display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel e Always-On visto nel precedente modello.

In questa particolare versione dello smartwatch di Garmin, oltre alle appena citate funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali e alle funzioni dedicate agli sportivi ci sono anche delle funzioni specifiche per il golf.

Con Virtual Caddy, ad esempio, è possibile vedere informazioni sulla mazza scelta e su come potrebbero cambiare le dinamiche di gioco (con quella specifica mazza) in base al vento, all’elevazione del terreno e molto altro ancora.

Con la funzione PlaysLike i golfisti possono sapere la distanza precisa di ogni buca, tenendo conto dei parametri del campo come l’elevazione e le condizioni ambientali.

Inoltre con l’abbonamento a Green Contour, integrato nell’applicazione Garmin Golf, è possibile analizzare mappe e specifiche di oltre 42 mila campi da golf direttamente sul proprio smartwatch in modo da avere la cognizione di ogni buca e degli eventuali ostacoli per raggiungerla.

L’autonomia di questa versione dell’orologio, invece, resta la stessa del modello precedente. Il nuovo MARQ Golfer Carbon può essere già acquistato sul del produttore a 3.100 euro.

MARQ Commander Carbon: scheda tecnica e prezzo

Anche il modello MARQ Commander Carbon ha un display AMOLED con Always-On e risoluzione 390×390 pixel.

La differenza con gli altri due modelli sta nel fatto che in questa versione troviamo anche moltissime funzionalità avanzate utili soprattutto ai militari professionisti.

Ad esempio, la possibilità di essere utilizzato anche coi visori notturni, la modalità stealth per interrompere la memorizzazione e la condivisione della posizione GPS e disattivare tutte le comunicazioni, la modalità Jumpmaster per raggiungere il punto preciso dopo un lancio ad alta quota e molto altro ancora.

Parliamo di un dispositivo unico nel suo genere pensato per le operazioni tattiche e per avere tutto ciò di cui si ha bisogno anche nelle situazioni più estreme, compresi i bollettini meteorologici di NEXRAD, METAR e TAF2.

Identiche anche per questo modello tutte le funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali, dell’attività sportiva e le indicazioni del produttore sull’autonomia: fino a 16 giorni in modalità smartwatch e fino a 42 ore in modalità GPS, in entrambi i casi con funzione Always-On disattivata.

Il MARQ Commander Carbon può essere acquistato a 3.200 euro.