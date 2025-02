Garmin Descent G2: caratteristiche e prezzo del nuovo dive computer

Fonte foto: Garmin

Garmin ha annunciato il lancio del nuovo Garmin Descent G2. Si tratta di un “dive computer” ovvero di uno smartwatch pensato, in particolare, per supportare l’utente durante le attività di immersione, grazie a una serie di caratteristiche tecniche dedicate ai sub. Lo smartwatch è già acquistabile, anche in Italia.

Garmin Descent G2: caratteristiche

Il nuovo Garmin Descent G2 è dotato di un display circolare con pannello AMOLED da 1,2 pollici, con una lente in vetro zaffiro e risoluzione di 390 x 390 pixel. La scocca esterna è realizzata in plastica riciclata raccolta dagli oceani e trasformata in un materiale ad alta resistenza.

Il modello lanciato da Garmin arriva sul mercato in due colorazioni, una nera e una rosa. C’è anche la compatibilità con i cinturini QuickFit, che consente di modificare il look dello smartwatch sfruttando una lunga serie di opzioni.

Pensato in modo specifico per le immersioni, Descent G2 è impermeabile fino a 100 metri di profondità ed è dotato di tasti fisici progettati per evitare qualsiasi tipo di infiltrazione di acqua.

Il dispositivo ha una classificazione di impermeabilità Dive (in conformità allo standard EN13319). Il dive computer è in grado di monitorare sei modalità di immersione, con anche single gas e multigas (inclusi nitrox e trimix), rebreather a circuito chiuso (CCR) e manometro.

Per orientarsi durante le immersioni, inoltre, è possibile sfruttare una bussola a tre assi. Tramite il display, l’utente può accedere a svariate informazioni legate all’immersione, come il tempo e la profondità.

C’è anche il Log immersioni, per recuperare tutti i dati raccolti dal dispositivo e analizzare la propria immersione. Grazie alla rilevazione della posizione via GPS è possibile anche tracciare i punti di immersione.

Garmin Descent G2 è un vero e proprio fitness tracker e può monitorare diversi parametri della salute dell’utente, rivelandosi un ottimo supporto anche durante l’allenamento e non solo durante le immersioni.

C’è poi l’integrazione con lo smartphone (sia Android che iPhone) che permette di sincronizzare le notifiche. Grazie al chip NFC integrato, Descent G2 può essere utilizzato anche per i pagamenti tramite Garmin Pay.

L’autonomia arriva fino a 10 giorni. Con la modalità immersione, andando ad attivare tutte le funzioni del dive computer, è possibile sfruttare ben 27 ore di autonomia. Il dispositivo pesa 61 grammi e include una memoria da 4 GB.

Gamin Descent G2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Gamin Descent G2 è disponibile in Italia a partire da questa settimana. Il prezzo consigliato è di 699,99 euro e lo smartwatch può essere acquistato tramite lo store ufficiale.