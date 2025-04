Fonte foto: 3dartists / Shutterstock

Dopo il successo dello Snapdragon 8 Elite, diventato un vero e proprio punto di riferimento del settore smartphone, Qualcomm prepara un nuovo chip per la fascia alta. Attualmente, infatti, è in sviluppo il nuovo Snapdragon 8 Elite 2 (il nome non è ancora ufficiale). Questo componente dovrebbe garantire un importante salto di qualità rispetto all’attuale 8 Elite, nonostante l’utilizzo di un processo produttivo sempre a 3 nm (ma rivisto e ottimizzato da TSMC). Le novità sono state anticipate dall’insider Digital Chat Station che ha diffuso le prime informazioni su quelli che dovrebbero essere i miglioramenti del nuovo chip.

Snapdragon 8 Elite 2: come sarà

Il nuovo chip di Qualcomm dovrebbe registrare sensibili miglioramenti prestazionali, sia per la CPU che per la GPU, rispetto all’attuale 8 Elite. LoSnapdragon 8 Elite 2, infatti, potrà contare su una versione aggiornata dei core Oryon, destinati a diventare più potenti e più efficienti. In questo modo, le prestazioni lato CPU dovrebbero far segnare un ottimo +25% rispetto alla generazione precedente.

Notevole sarà anche il salto in avanti in termini di prestazioni grafiche. La GPU, infatti, dovrebbe registrare un miglioramento del 30% rispetto al modello precedente. Da segnalare anche un aumento della memoria GMEM, da 12 MB a 16 MB, e il supporto a memorie RAM più veloci (LPDDR5X e LPDDR6) per incrementare ulteriormente le performance del SoC, soprattutto in quelle attività che richiedono un uso intensivo della RAM.

Resta da capire come cambieranno i consumi. L’aumento della potenza potrebbe tradursi in un incremento dei consumi e, quindi, in una minore efficienza per il dispositivo. Si tratta di una questione molto importante ma che, per il momento, non è accompagnata da indiscrezioni. In questo caso, bisognerà attendere i prossimi mesi per saperne di più.

Snapdragon 8 Elite 2: quando arriva

Il nuovo Snapdragon 8 Elite 2 è ancora in fase di sviluppo ma il debutto è sempre più vicino. Il chip sarà svelato nel corso della seconda metà del 2025 e sarà disponibile sul mercato già entro la fine dell’anno. Qualcomm potrebbe accelerare i tempi di rilascio rispetto alle generazioni precedenti dei suoi chip top di gamma, in questo modo, i primi smartphone con Snapdragon 8 Elite 2 potrebbero arrivare sul mercato nel corso delle ultime settimane del terzo trimestre del 2025.

Come sempre, il chip di Qualcomm sarà utilizzato da tutti i principali OEM del mercato Android a partire da Xiaomi, OnePlus, Realme e altri. Il chip sarà alla base anche dei nuovi Samsung Galaxy S26 (almeno per alcuni mercati selezionati) che utilizzeranno una versione esclusiva, denominata “for Galaxy”. Maggiori dettagli in merito ai miglioramenti del chip e ai primi smartphone che lo utilizzeranno arriveranno nei prossimi mesi.