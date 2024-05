Sonos Roam 2 e Ace ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sonos presenta lo speaker Bluetooth portatile Sonos Roam 2 e le cuffie Sonos Ace. Device per l’utilizzo quotidiano ma con un occhio di riguardo alla resa sonora

Sonos, l’azienda americana specializzata in sistemi audio premium, presenta ufficialmente due nuovi prodotti: lo speaker Bluetooth portatile Sonos Roam 2 e le Sonos Ace che segnano l’ingresso del brand anche nel settore delle cuffie.

Parliamo di prodotti di fascia alta, sviluppati con il meglio della tecnologia di Sonos e destinati agli utenti più esigenti, che cercano dispositivi per l’audio per la vita di tutti i giorni ma senza rinunciare alla qualità del suono.

Sonos Roam 2: scheda tecnica e prezzo

Il Sonos Roam 2 (in foto) è uno speaker Bluetooth portatile dalle dimensioni contenute (168x62x60 mm) e dal peso di circa 430 grammi. Al suo interno ci sono due amplificatori digitali in classe H: un tweeter dedicato alla riproduzione delle frequenze alte e un mid woofer per riprodurre le frequenze medie e quelle basse.

Presenti anche microfoni far field con beamforming e cancellazione dell’eco multicanale che vengono utilizzati per la funzione Trueplay che ha il compito di ottimizzare la riproduzione audio adattando le impostazioni in base al rumore ambientale.

Sul sito ufficiale non viene specificato il processore in dotazione, ma sappiamo che ha 4 core Cortex-A53 con una frequenza massima di 1,4 GHz. A questo si aggiunge 1 GB di RAM e 4 GB di memoria interna. Questo componente ha lo scopo di migliorare la resa sonora e, tramite i microfoni sul device, utilizzare l’audio adattivo e la cancellazione dell’eco.

Per gestire le funzionalità dello speaker si può utilizzare l’applicazione ufficiale Sonos che permette di accedere all’equalizzatore e a Sonos Radio dove ascoltare musica, contenuti originali e migliaia di stazioni radio da tutto il mondo gratuitamente. In alternativa il dispositivo può essere gestito anche tramite i controlli vocali utilizzando Sonos Voice Control o Amazon Alexa.

Sempre tramite l’app è possibile anche collegare insieme più speaker compatibili e creare un vero e proprio impianto surround.

Tra le opzioni di connettività ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C utile per ricaricare il dispositivo. Il device è compatibile anche con AirPlay 2.

La batteria è da 18 Wh e, stando alle dichiarazioni del produttore, garantisce fino a 10 ore in riproduzione continua.

Presente anche la certificazione IP67 che attesta la resistenza di questo speaker Bluetooth alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni, un particolare molto interessante che lo rende l’ideale anche per le feste in spiaggia o a bordo piscina.

Il nuovo Sonos Roam 2 può essere già acquistato sul sito ufficiale e su Amazon nelle colorazioni: nero, bianco, rosso, blu e verde. Il prezzo suggerito è di 199 euro.

Sonos Roam 2 – Speaker Bluetooth portatile – Funzione Trueplay

Sonos Ace: scheda tecnica e prezzo

Le Sonos Ace sono cuffie over-ear con driver dinamico 40 mm.

Utilizzando gli otto microfoni in dotazione, queste cuffie permettono di utilizzare le funzionalità per la Cancellazione attiva del rumore (ANC) che riduce i suoni ambientali isolando l’utente da ciò che lo circonda. Stessa cosa per la Modalità trasparenza che, però, permette comunque di mantenere la percezione di ciò che accade intorno e di sentire le voci delle altre persone anche senza togliere le cuffie.

Presente anche l’audio spaziale e l’audio lossless sia tramite Bluetooth che con cavo USB-C, anche se per accedere a queste caratteristiche bisogna collegare le Sonos Ace ai dispositivi compatibili con queste funzionalità. Inoltre, utilizzando una soundbar Sonos, è possibile utilizzare anche il Dolby Atmos

Altra caratterista interessante di queste cuffie è il rilevamento dinamico della posizione della testa che ha il compito di correggere la direzione da cui provengono i contenuti riprodotti con audio spaziale in base ai movimenti della testa dell’utente, così da simulare un suono proveniente da un punto preciso della stanza.

Per utilizzare al meglio queste cuffie si può scaricare l’app Sonos e regolare tutte le funzionalità appena descritte e accedere all’equalizzatore. Per il collegamento si può utilizzare il Bluetooth 5.4 (con tecnologia Multipoint) o un cavo da USB-C a jack da 3, 5mm (in dotazione).

La batteria ha una capacità di 1.060 mAh per un’autonomia di circa 30 ore di riproduzione musicale, inoltre con una ricarica di 3 minuti si ottengono altre 3 ore di riproduzione aggiuntiva.

Le Sonos Ace sono disponibili in pre-ordine sul sito ufficiale in due colorazioni: nero e soft white. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 499 euro.