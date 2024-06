Fonte foto: Sony

Trasformare la propria casa in un mini cinema è il sogno di tutti gli amanti del grande schermo. Tuttavia, non sempre ciò è possibile, poiché alcuni sistemi surround sono ingombranti, pieni di fili e non possono essere sistemati dove si desidera. Per fortuna, oggi esistono alcuni dispositivi che permettono di ovviare ai problemi più comuni, consentendo di ottenere l’effetto desiderato in ogni stanza della propria abitazione.

Tra i migliori esponenti di tale categoria di prodotti vi è sicuramente il Sony HT-AX7. Si tratta di un comodo sistema di home theatre portatile e leggero, che offre la qualità audio del cinema posizionando gli speaker (piccoli, ma potenti) in qualsiasi luogo, con la massima libertà. Grazie alla recente offerta Amazon, questo eccezionale dispositivo può essere acquistato con un incredibile sconto del 37% sul prezzo di listino.

Sony HT-AX7 – Sistema home theatre portatile per TV, tablet, telefono e PC

Sony HT-AX7: caratteristiche tecniche

Il sistema home theatre portatile Sony HT-AX7 è dotato di tecnologia 360 Spatial Sound Mapping che trasforma il suono stereo in un audio spaziale grazie all’avanzato algoritmo di up-mixing di Sony. Per ottenere il massimo e lasciarsi avvolgere dal suono basta posizionare i tre speaker attorno a chi ascolta. Se l’effetto di campo è disattivato, per creare l’atmosfera perfetta, basta invece collocare gli speaker agli angoli della stanza.

Grazie al suo design compatto, questo device può essere portato ovunque e ricreare l’effetto surround del cinema ogni volta che si vuole. Per iniziare ad utilizzarlo basterà soltanto toglierlo dalla confezione e collegarlo con il proprio dispositivo. Inoltre, il suo peso non eccessivo permette di essere trasportato con una sola mano in ogni stanza della casa, ma anche da amici o per party all’aperto.

Un’altra caratteristica interessante del Sony HT-AX7 è la possibilità di connettere contemporaneamente due dispositivi tramite Bluetooth e cambiare device in modo istantaneo, senza alcuna interruzione di suono. Per configurare il dispositivo basta connetterlo all’app Home Entertainment Connect di Sony e seguire le istruzioni. Tale app permetterà di controllare in toto il sistema di home theatre portatile. Inoltre, una volta acceso, il dispositivo si connetterà automaticamente all’ultimo device connesso.

Questo sistema home theatre portatile è piccolo e leggero, ma allo stesso tempo potente. Sony HT-AX7 è infatti dotato di due speaker frontali con X-Balanced Speaker Unit, che offrono un suono potente e nitido, mentre sul lato sono presenti due speaker Passive Radiator. Inoltre, la forma rettangolare degli speaker permette di riprodurre bassi migliorando anche la nitidezza del suono e limitando le possibili distorsioni.

Infine, Sony HT-AX7 ha un’autonomia di circa 30 ore, che consente di sfruttare il dispositivo per lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, in 10 minuti è possibile recuperare 2,5 ore di riproduzione (è comunque necessario utilizzare un caricabatteria da 45 W). Per caricare i due speaker più piccoli basterà invece posizionarli sopra lo speaker principale.

Sony HT-AX7: l’offerta Amazon

Sony HT-AX7 è un dispositivo compatto ed elegante, con una potenza da 15 W. Grazie alla straordinaria offerta Amazon, questo dispositivo può essere acquistato al prezzo di 348 euro, ovvero con uno sconto del 37% rispetto al prezzo originario di 549 euro. Il sistema di home theatre portatile di Sony è la scelta ideale per chi desidera trasformare ogni stanza della casa in un mini cinema, ma anche per ascoltare musica in modo avvolgente, grazie all’audio spaziale.

