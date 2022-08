Sony sta per lanciare un top di gamma compatto: Xperia 5 IV

Gli smartphone Sony Xperia non sono molto diffusi a livello globale, un po’ a causa della scarsa disponibilità e del lasso di tempo tra presentazione e arrivo sul mercato, un po’ a causa del costo e del pubblico a cui si rivolgono, decisamente di nicchia, specie i top gamma che sono dotati del software fotografico delle fotocamere della gamma Sony Alpha.

Fino allo scorso anno, Sony era solita presentare i due top gamma Xperia 1 e Xperia 5 lo stesso giorno (ma i due poi finivano con l’arrivare in momenti diversi); in questo 2022, invece, Sony ha finora presentato unicamente il top di gamma Xperia 1 IV, nel mese di maggio, e del fratello compatto Xperia 5 IV non vi sono state tracce. Questo ha spinto molti a credere che Sony avesse in cantiere una mossa alla Apple, abbandonando il segmento dei top gamma compatti. Tuttavia, le cose potrebbero non stare così: il colosso giapponese ha infatti annunciato un evento di lancio, in programma il prossimo 1 settembre, in cui presenterà un nuovo smartphone compatto.

Sony annuncia l’evento

Tramite un recente tweet, pubblicato dall’account ufficiale della divisione smartphone (Xperia) di Sony, il colosso giapponese ha annunciato un evento di lancio fissato per le ore 16:00 (orario giapponese, ore 09:00 italiane) del prossimo 1 settembre 2022.

Il protagonista dell’evento sarà un nuovo smartphone compatto della gamma Xperia, come testimoniato da un video YouTube allegato al tweet che vede come protagonista la cantautrice britannica Cat Burns e mette in mostra alcuni secondi di video catturati con il nuovo smartphone del mistero, con l’obiettivo di mettere in risalto l’impressionante hardware fotografico di cui sarà dotato (e Sony lo ha utilizzato per girare il video musicale del prossimo singolo della cantautrice; il motto con cui viene lanciato lo smartphone è "Be creative. Go compact."

Sony non fa nomi ma tutti questi indizi ci portano a pensare che si possa trattare effettivamente del Sony Xperia 5 IV.

Cosa sappiamo di Sony Xperia 5 IV

Riguardo al Sony Xperia 5 IV non sono trapelati molti dettagli finora: sulla base dei modelli precedenti della gamma, immaginiamo che lo smartphone possa essere dotato della piattaforma top gamma di casa Qualcomm, di un display OLED con risoluzione almeno Full HD+ e alta frequenza di aggiornamento (120 Hz). Per quanto concerne il comparto fotografico, invece, è lecito aspettarsi il medesimo trattamento riservato al fratello, già in commercio, Xperia 1 IV.

In questo caso, dovremmo trovare un comparto fotografico posteriore triplo, composto da tre sensori da 12 MP e tutti utili alla causa: il principale sarà stabilizzato otticamente e avrà un Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) Dual Pixel; il secondo sarà un sensore ultra-grandangolare con PDAF; il terzo sarà un teleobiettivo periscopico stabilizzato otticamente e con PDAF Dual Pixel. Rispetto a Xperia 1 IV, probabilmente per ragioni legate alla compattezza, potrebbe mancare il sensore 3D iTOF.

Per scoprire se tutto ciò corrisponderà al vero, dovremo aspettare il prossimo 1 settembre: allora scopriremo la scheda tecnica completa, i dettagli estetici, i prezzi e la disponibilità del prossimo top gamma compatto di Sony, che con molta probabilità sarà proprio Xperia 5 IV.