Milioni di smartphone sono a rischio attacco: la lista dei modelli

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Fonte foto: Zana Latif / Shutterstock

Nel mondo ci sono milioni, decine di milioni se non addirittura centinaia di milioni, di smartphone a rischio attacco hacker a causa di una gravissima vulnerabilità di alcuni chip di Qualcomm, il leader del mercato dei SoC per i telefoni Android. Lo ha confermato la stessa azienda di San Diego, aggiungendo anche che sono già stati dimostrati alcuni attacchi già messi a segno sfruttando proprio questa vulnerabilità.

Qualcomm ha già rilasciato una patch di sicurezza che risolve il bug e mette al sicuro i telefoni, ma non tutti gli smartphone sono stati aggiornati e, soprattutto, è molto probabile che non tutti lo saranno.

Che problema hanno i chip di Qualcomm

Le informazioni su questa vulnerabilità di alcuni chip di Qualcomm sono state pubblicate il 7 ottobre e sono ancora parziali. Al momento sappiamo che la vulnerabilità è stata classificata con il codice CWE-416 e che è un bug di tipo “use after free“.

In pratica, semplificando all’estremo, un hacker che conosce questa vulnerabilità può sfruttarla per caricare nella memoria dei telefoni a rischio del codice di suo piacimento, che quando sarà eseguito potrà fare uscire dati o scaricare altro software malevolo.

Secondo Qualcomm qualcuno ha già attaccato gli smartphone di alcuni utenti. Ad indagare sulla questione ci sono anche Google e Amnesty International, cosa che fa ipotizzare che, almeno per ora, la vulnerabilità sia stata usata per attaccare pochi telefoni, di persone specifiche impegnate politicamente.

Il rischio di essere attaccati, però, è comune a tutti coloro che hanno un dispositivo dotato dei chip Qualcomm vulnerabili.

Quali chip Qualcomm possono essere attaccati

La vulnerabilità CWE-416 riguarda sia chip modem di Qualcomm, usati per implementare nei dispositivi elettronici le connessioni Bluetooth e WiFi, sia alcuni SoC, i chip principali dei telefoni, quelli che eseguono la gran parte dei calcoli delle app in uso.

Molti dei chip modem, tra l’altro, sono usati nel mondo automotive e ciò vuol dire che si sono anche milioni e milioni di automobili nel mondo che possono essere attaccate (e che sarà ancor più difficile aggiornare per risolvere il problema).

Tra i chip per smartphone vulnerabili ci sono i seguenti SoC:

Snapdragon 865 5G

Snapdragon 865+ 5G

Snapdragon 870 5G

Gli smartphone che usano questi chip sono moltissimi e, tra di essi, ci sono anche nomi pesantissimi del mercato (la lista non è completa):

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi 10T Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi 12X

LG V60 ThinQ 5G

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia PRO

Sony Xperia 5 II

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

Redmi K30 Pro

Realme X50 Pro

Realme GT Neo 2

Realme GT Neo 3T

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X3

Oppo Reno 6 Pro

Oppo Reno 6 Pro+

OnePlus 9R

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F4 5G

Nubia Red Magic 5G

Vivo X50 Pro+

Vivo X60 Pro

Vivo S15

Vivo S16

Asus ROG Phone 3

Asus ROG Phone 3 Strix Edition

Asus Zenfone 7 Pro

Motorola Edge 20 Pro

Tra i modem a rischio, però, c’è anche lo Snapdragon X55, che è stato integrato in alcuni chip per computer ARM:

Snapdragon 8c

Snapdragon 8cx

Snapdragon 8 cx Gen 2

Snapdragon 8 cx Gen 3

Ci sono poi due SoC per smartwatch:

Snapdragon W5+ (4G)

Snapdragon W5+ (Bluetooth)

Infine, ci sono anche alcuni chip integrati negli smart speaker:

WSA8810

WSA8815

WSA8830

WSA8835

Cosa fare se si ha uno di questi device

Qualcomm ha già rilasciato una patch per correggere questo grave bug di sicurezza, ma non è possibile installarla manualmente. E’ infatti necessario attendere che il produttore del dispositivo vulnerabile pubblichi un apposito aggiornamento, che verrà scaricato e installato per chiudere la falla.

E’ molto probabile che i principali produttori di smartphone lo facciano a breve, dando la priorità ai modelli di fascia alta. Non è però certo che lo facciano tutti i produttori e per tutti i modelli, visto che nella lista ci sono anche telefoni di quattro o più anni e non tutti i brand offrono un supporto così lungo.