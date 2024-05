Sony WH-CH520, le cuffie con l'audio spaziale in super offerta

Le Sony WH-CH520 sono cuffie entry level, il prodotto perfetto per chi cerca un device semplice per la vita di tutti i giorni. Con l’offerta Amazon il prezzo è top

Fonte foto: Sony

Le cuffie entry level sono un prodotto da utilizzare facilmente e da acquistare a un prezzo contenuto. Proprio questi due motivi, rappresentano già la scelta di milioni di utenti nel mondo che chiedono device più immediati rispetto ai top di gamma ma in grado di garantire comunque una buona resa sonora e una grande autonomia, al netto chiaramente di qualche rinuncia, come l’assenza di una modalità di cancellazione attiva del rumore, ad esempio.

A tra i prodotti più interessanti in questo segmento di prezzo ci sono le Sony WH-CH520, che grazie alle ottime offerte su Amazon possono essere acquistate a un prezzo davvero pazzesco che addirittura scende sotto i 40 euro.

Sony WH-CH520 – Cuffie over-ear – DSEE e Audio spaziale

Sony WH-CH520: caratteristiche tecniche

Le Sony WH-CH520 sono cuffie over-ear con driver da 30 mm e risposta in frequenza da 20 Hz fino a 20 kHz. Hanno la funzione Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), sviluppata internamente da Sony, che elabora i suoni in riproduzione tramite algoritmi proprietari per ripristinare una qualità audio quanto più simile al formato d’origine prima della compressione.

Le cuffie sono compatibili anche con l’audio spaziale consentendo all’utente di utilizzare la funzione 360 Spatial Sound Personalizer (specifica per i televisori Sony Bravia) e 360 Reality Audio.

Per collegare le cuffie al proprio smartphone si può utilizzare Bluetooth 5.2 (con tecnologia Multipoint, Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair) e utilizzare l’app Headphones Connect per organizzare le funzionalità appena descritte e accedere all’equalizzatore. Le Sony WH-CH520 sono compatibili anche con Alexa, Google Assistant e Siri, attraverso i quali l’utente può utilizzare il device tramite comandi vocali.

Sotto uno dei due padiglioni trovano posto anche i comodissimi pulsanti fisici, utili per gestire i contenuti in riproduzione, rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali.

Sul fronte dell’autonomia, Sony dichiara circa 50 ore di riproduzione, inoltre con una carica di 3 minuti è possibile ottenere altre 1,5 ore di ascolto.

Sony WH-CH520: l’offerta su Amazon

Le Sony WH-CH520 sono cuffie entry level, sviluppate per quegli utenti che cercano un prodotto che sia fondamentalmente semplice da utilizzare e possa garantire una grandissima autonomia indispensabile per chi passa molte ore fuori casa e non vuole rinunciare alla propria musica preferita, anche senza avere a disposizione una presa di corrente.

Il prezzo di listino è di 69,99 euro, ma con l’offerta Amazon si scende a 39 euro (-44%, -30,99 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare che rende questo prodotto ancora più accessibile.

