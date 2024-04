Soundbar Creative Stage 360, su Amazon c'è uno sconto irripetibile

Fonte foto: Creative

Una soundbar è una soluzione semplice ed efficiente per migliorare il proprio comparto audio domestico ma senza spendere un capitale e, soprattutto, senza dover passare per complicate e macchinose installazioni.

Per questa ragione, sempre più utenti scelgono un prodotto del genere, alimentando un mercato vastissimo, così denso di offerte che potrebbero confondere il consumatore meno esperto, che si troverebbe ad acquistare qualcosa che non soddisfa pienamente le sue esigenze.

Fortunatamente, per dare una mano agli utenti arriva Amazon¸ con una selezione delle migliori soundbar sul mercato disponibili a prezzi d’occasione, come la Creative Stage 360, un ottimo prodotto che può essere acquistato a meno di 160 euro e con uno sconto del genere, trovare di meglio non è proprio possibile.

Creative Stage 360: scheda tecnica

La Creative Stage 360 è una soundbar 2.1 con subwoofer esterno (da collegare utilizzando il cavo in dotazione), con potenza massima di 240 W. Il dispositivo è compatibile anche con Dolby Atmos.

Tra le connessioni ci sono una porta USB, tre porte HDMI (di cui una ARC) e un ingresso ottico. Per quanto riguarda, invece, le connessioni wireless abbiamo Bluetooth 5.0, utile per collegare alla soundbar i diversi device esterni come smartphone, PC e tablet e riprodurre qualsiasi contenuto audio senza il bisogno di ulteriori cavi.

Merita una menzione a parte il design di questo prodotto, elegante e decisamente essenziale che ne consente l’installazione in qualsiasi contesto, rendendolo adatto davvero a qualsiasi ambiente. Oltretutto, viste anche le dimensioni estremamente ridotte (565x88x75 mm la soundbar e 115x250x422 mm il subwoofer) questa soundbar può essere posizionata praticamente ovunque, anche in stanze di dimensioni ridotte.

Anche l’installazione è semplicissima e molto intuitiva e, dopo aver connesso il subwoofer alla soundbar (tramite il cavo incluso nella confezione), non resta che collegare l’apparecchio al device con cui verrà utilizzato e il gioco è fatto.

Soundbar Creative Stage 360: l’offerta su Amazon

La Creative Stage 360 è un prodotto essenziale e dal design elegante, un ottimo sistema per migliorare la resa sonora di una smart TV o di un computer, scegliendo un sistema per l’audio semplice, efficiente e semplicissimo da installare e da utilizzare.

Il prezzo di listino è di 199,99 euro ma grazie all’ottima offerta su Amazon questa soundbar scende ulteriormente di prezzo arrivando fino a 159,99 euro (-20%, -40 euro), uno sconto molto interessante che permette a chiunque di portare a casa un ottimo prodotto pagandolo il giusto.

