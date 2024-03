Soundbar LG SQC2, un'ottima soundbar a un prezzo super

Fonte foto: LG

Il mercato delle soundbar è estremamente vasto e spesso, trovare la quadra tra decine e decine di prodotti può essere molto complicato, soprattutto per quegli utenti che sono in cerca di una soluzione per migliorare il comparto audio domestico, che sia principalmente conveniente.

E tra i prodotti più interessanti del settore troviamo la soundbar LG SQC2, un dispositivo davvero immediatiato, che può essere installato facilmente anche dagli utenti meno pratici con tecnologie del genere e che garantisce una resa sonora di qualità che si adatta a qualsiasi situazione.

Grazie all’offerta Amazon il prezzo scende sotto i 140 euro,un’occasione davvero unica che non bisogna lasciarsi sfuggire.

LG SQC2 – Soundbar 2.1 – Potenza 300 W

Soundbar LG SQC2: scheda tecnica

La LG SQC2 è una soundbar 2.1 con subwoofer wireless. La potenza massima è di 300 W, con due diffusori frontali da 50 W e il subwoofer da 200 W. Il dispositivo è compatibile anche con i formati Dolby Digital e DTS Digital Surround.

Tra le funzioni del prodotto troviamo anzitutto la tecnologia ASC (Adaptive Sound Control) che analizza il suono in riproduzione in tempo reale, adattando automaticamente le impostazioni audio in base a questo.

Presente anche la funzione Auto Sound Engine, un sistema sviluppato per ottimizzare l’audio riprodotto con un qualsiasi livello di volume, garantendo sempre un perfetto bilanciamento del suono.

Tra le opzioni di connettività ci sono una porta USB, un ingresso ottico e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Non manca, naturalmente nemmeno il Bluetooth 4.0 che si può utilizzare per collegare alla soundbar i vari dispositivi esterni, come smartphone e tablet, e mandare in riproduzione un qualsiasi contenuto audio senza il bisogno di ulteriori connessioni via cavo.

Soundbar LG SQC2: l’offerta su Amazon

La Soundbar LG SQC2 è un prodotto davvero intuitivo, sviluppato per migliorare notevolmente la resa sonora di una smart TV ma senza ricorrere a soluzioni troppo complicate da gestire e da installare.

In questo caso, infatti, il device è estremamente immediato, praticamente Plug & Play, e con pochissime configurazioni iniziali si può utilizzare senza alcun problema.

Oltre a questo, merita una menzione a parte il design del prodotto, semplice e moderno, senza fronzoli e che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto abitativo.

Il prezzo di listino è di 198 euro, già decisamente contenuto per un sistema audio con ben 300 W di potenza. Ma con l’ottima offerta su Amazon si può portare a casa questa soundbar a una cifra davvero irripetibile: 138,99 euro (-30%, -59 euro), uno sconto davvero da non trascurare che rende questo prodotto ancora più interessante.

