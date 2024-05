LG, la soundbar costa pochissimo: offerta mai vista prima

Fonte foto: Amazon

La soundbar in questi ultimi anni è diventata uno degli accessori più ricercati dagli italiani e dalle italiane. Con l’esplosione dei servizi di streaming video e degli smart TV, anche la qualità dell’audio di film e serie TV ha assunto un ruolo importante. Oramai per acquistare una soundbar che assicura un audio di buona qualità non bisogna spendere delle cifre elevatissime. L’importante è scegliere il prodotto giusto e soprattutto aspettare l’offerta giusta.

Esattamente quello che accade oggi su Amazon per la sounbar LG SQC2, disponibile in promo al minimo storico e con uno sconto mai visto prima di ben il 45%. La paghi praticamente la metà e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una soundbar composta da un corpo centrale e di un subwoofer wireless. Compatibile con gli smart TV di qualsiasi marca, è facile da collegare ed è pronta all’utilizzo in pochissimi minuti. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Soundbar LG: prezzo, sconto e offerta Amazon

Quando si trovano offerte di questo tipo, l’errore più grande è lasciarsele scappare. Da oggi trovi la soundbar LG SQC2 in promo con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo a soli 109 euro. Per questa soundbar si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e del miglior prezzo web, a cui si aggiungono i benefici riservati ai clienti Prime, tra cui la consegna veloce e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Hai anche la possibilità di pagare la soundbar in 5 rate a tasso zero da 21,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Soundbar LG: caratteristiche tecniche

Una delle migliori soluzioni se vuoi acquistare una soundbar a un ottimo prezzo. La LG SQC2 ha tutto quello che ti serve e assicura un’ottima qualità del suono. È composta da un corpo centrale con diversi altoparlanti e da un subwoofer esterno e in totale è in grado di sviluppare una potenza audio di ben 300 W. Audio potente e di alta qualità con qualsiasi tipologia di contenuto ed è dotata anche della tecnologia ASC (Adaptive Sound Control) che analizza in tempo reale il suono. Ad esempio, se riconosce un dialogo regola automaticamente le impostazioni per darti la possibilità di ascoltarlo chiaramente. E fa lo stesso con qualsiasi tipologia di contenuto.

La puoi collegare allo smart TV in diversi modi, tramite il cavo Optical In oppure più facilmente con il Bluetooth. Compatibile con qualsiasi televisore, la puoi posizionare sul mobile del TV e cominciare a utilizzarla in pochi minuti. Inoltre, puoi anche collegarla allo smartphone se organizzi delle feste con gli amici.

