La soundbar Sharp da 150W adesso è a un prezzo per tutti

Mai come in questo periodo le soundbar hanno avuto tanto successo, a causa della ben nota scarsa potenza e precisione dei sistemi audio integrati nelle Smart TV di ultima generazione, che dovendo fare i conti con spessori sempre più ridotti non hanno proprio lo spazio necessario per integrare altoparlanti di buon livello. Per quanto possano lavorare, anche bene, gli ingegneri, c’è poco da fare: è quasi impossibile trovare una Smart TV (e non parliamo solo di modelli economici) con la quale i dialoghi dei film si sentono bene e i bassi delle colonne sonore sono degni di nota.

Chi compra oggi un nuovo televisore, quindi, può dare per scontato che dovrà comprare anche una soundbar o un altro tipo di impianto audio aggiuntivo. La soundbar, però, offre due grandi vantaggi: le dimensioni compatte e un’elevatissima possibilità di scelta. Già, perché di soundbar il mercato è pieno e, cercando bene, si trovano buoni modelli in ogni fascia di prezzo. Chi non ha esigenze particolari, e guarda solo al prezzo, non è quindi più costretto a comprare una soundbar di scarsa qualità o di un produttore anonimo: oggi ci sono soundbar di marca con un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche e che, per di più, vanno spesso in sconto su Amazon. Come nel caso di questa soundbar Sharp HT-SB140 da 150 Watt.

Soundbar Sharp HT-SB140: caratteristiche tecniche

La soundbar Sharp HT-SB140 da 150 Watt è un modello entry level, dedicato a chi ha esigenze di base e non vuole spendere molto, senza però rinunciare alla qualità del prodotto e all’affidabilità del produttore. Due aspetti che, in questo modello, non mancano.

Si tratta infatti di un modello base, ma di sostanza: configurazione stereo 2.0, connessioni Bluetooth 4.2, HDMI (con ARC, per usare un solo telecomando), uscita ottica digitale SPDIF e jack da 3,5 millimetri. Niente di più e niente di meno delle connessioni essenziali per tutti.

Il design è molto semplice e pulito e le dimensioni sono generose, ma non eccessive: 95x6x6 centimetri, sta bene sotto una TV dai 50 pollici in su, altrimenti “sfora" un po’. Il dispositivo può essere anche montato a parete, nel caso la TV sia stata fissata al muro con l’attacco VESA.

Su questo modello non troverete funzioni evolute ma tanta semplicità di utilizzo: si collega alla TV, si accende e ci si gode un audio nettamente migliore di quello del televisore senza dover smanettare tra settaggi e impostazioni difficili da comprendere per la maggior parte degli utenti. In più, grazie al Bluetooth, può essere usata anche per riprodurre la musica da smartphone o tablet.

Soundbar Sharp HT-SB140: l’offerta Amazon

Le soundbar di produttori affidabili, con funzioni base e potenza intorno ai 150 Watt, come questa Sharp, di solito costano tra 100 e 150 euro. Un prezzo superiore ai modelli dei produttori anonimi dell’estremo oriente, la cui qualità è però sempre una scommessa. la soundbar Sharp HT-SB140 non fa eccezione, con il suo prezzo di listino di 119,99 euro.

L’eccezione, invece, la fa al momento Amazon che vende la soundbar Sharp HT-SB140 da 150 Watt a 89 euro (-30 euro, -28%), prodotto venduto e spedito da Amazon. Se state cercando una soundbar basica, di buona qualità e semplicissima da usare vi consigliamo questo modello già a prezzo pieno e vi invitiamo ad approfittare del prezzo scontato, finché dura.

Soundbar Sharp HT-SB140 – Potenza 150 Watt – Configurazione 2.0