Il mercato delle soundbar è estremamente variegato e al fianco dei prodotti di fascia alta, quelli con tantissime funzioni smart e una qualità audio superiore, trovano posto tantissimi dispositivi economici, da utilizzare nella vita di tutti i giorni per migliorare la resa sonora dei programmi in chiaro o dei contenuti in streaming.

Tra questi c’è la Bose TV Speaker, un dispositivo semplice e intuitivo, che aumenta nettamente la qualità audio in uscita dalla TV ma che non richiede grandi conoscenze di tecnica dell’audi. Un dispositivo, tra l’altro,che può essere acquistato su Amazon per poco meno di 200 euro.

Bose TV Speaker – Soundbar compatta– Modalità dialogo e Modalità bassi

Bose TV Speaker: scheda tecnica

La Bose TV Speaker è una soundbar dal design compatto (5,6×59,4×10,2 cm) e dal peso di 2 Kg, ideale soprattutto per ambienti dalle dimensioni ridotte dove non c’è bisogno di molti Watt di potenza.

Come al solito Bose fornisce poche informazioni tecniche sui suoi device e in questo caso sappiamo che l’utente può scegliere tra due modalità di utilizzo: la Modalità dialogo che enfatizza le voci dei contenuti in riproduzione e la Modalità bassi che, naturalmente, migliora la resa sonora dei bassi.

Tra le connessioni ci sono una porta HDMI (con ARC), una porta USB-A (da utilizzare solo per le funzioni di servizio e per gli aggiornamenti), l’ingresso ottico, l’ingresso per il cavo AUX da 3,5 mm e un connettore per aggiungere un Bose Bass Module esterno, un subwoofer della serie Bass Module 500 o Bass Module 700 da acquistare separatamente. Le connessioni wireless, invece, comprendono solo il Bluetooth 4.2 che permette all’utente di riprodurre i contenuti audio provenienti da una fonte esterna, senza il bisogno di ulteriori cablaggi.

Incluso nella confezione anche un comodo telecomando da utilizzare per accendere o spegnere la soundbard, alzare e abbassare il volume, mettere in muto, sincronizzare un dispositivo Bluetooth e selezionare tra una delle due modalità di riproduzione (dialogo o bassi).

Bose TV Speaker: l’offerta su Amazon

La soundbar Bose TV Speaker è un prodotto intuitivo che fa della semplicità d’uso e di installazione il suo punto forte.

Parliamo di un device molto immediato, che ha il solo scopo di migliorare la resa sonora delle smart TV domestiche, portando nelle case dei consumatori un sistema audio piccolo ed estremamente funzionale.

Il prezzo di listino è di 299,95 euro, non proprio contenuto vista la scheda tecnica di cui sopra, ma comunque giustificabile dall’ottima qualità dei prodotti a marchio Bose. Fortunatamente con le offerte Amazon, per le prossime ore si può portare a casa questa soundbar a 189,99 euro (-37%, -109,96 euro) uno sconto più che interessante che può convincere gli indecisi a fare questo acquisto.

