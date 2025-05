Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Ai Comuni italiani sono state distribuite ben 246 Bandiere Blu. Un aumento di 10 spiagge rispetto al 2024, con un incremento dell’11,5% a livello mondiale. Sappiamo che per poter accedere a questa particolare cerchia occorre rispettare i criteri stabiliti dal programma nazionale di monitoraggio, che prevede soprattutto (ma non solo): acqua eccellente nel corso degli ultimi 4 anni.

Nuove Bandiere Blu 2025

Quest’anno non hanno ricevuto la conferma ben cinque Comuni, rispetto all’elenco 2024: Capaccio Paestum in Campania, Ceriale in Liguria, San Maurizio d’Opaglio in Piemonte e Ispira e Lipari in Sicilia. Ecco l’elenco delle “new entry”:

Torino di Sangro (Abruzzo);

Cariati (Calabria);

Corigliano Rossano (Calabria);

Cropani (Calabria);

Sapri (Campania);

Cattolica (Emilia-Romagna);

Formia (Lazio);

Campofilone (Marche);

Castrignano del Capo (Puglia);

Margherita di Savoia (Puglia);

Pulsano (Puglia);

San Teodoro (Sardegna);

Messina (Sicilia);

Nizza di Sicilia (Sicilia);

Marciana Marina (Toscana).

La classifica delle Regioni più premiate

Liguria con 33;

Puglia con 27;

Calabria con 23;

Marche con 20;

Campania con 20;

Toscana con 19;

Abruzzo con 16;

Sardegna 15;

Sicilia on 14;

Trentino-Alto Adige con 12;

Lazio con 11;

Emilia-Romagna con 10;

Veneto con 9;

Basilicata con 5;

Piemonte con 4;

Lombardia con 3;

Friuli Venezia Giulia con 2;

Molise con 2.

Tutte le Bandiere Blu 2025

Piemonte

Cannobio – Lido

Cannero Riviera – Lido

Verbania – Fondotoce – Isolino

Gozzano – Lido di Gozzano

Lombardia

Toscolano Maderno – Lido Azzurro

Gardone Riviera – Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò

Sirmione – Lido delle Grotte

Trentino-Alto Adige

Vallelaghi – Lido Terlago, Tre Faggi

Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone

Tenno – Spiaggia Grande

Bondone – Porto Camarelle

Bedollo – Località Piazze

Baselga di Pinè – Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido

Pergine Valsugana – San Cristoforo

Tenna – Spiaggia di Tenna

Calceranica al Lago – Alle Barche, Pescatore, Riviera

Levico Terme – Spiaggia Levico

Caldonazzo – Lido, Spiaggetta

Lavarone – Lido Marzari

Liguria

Bordighera – Litorale

Sanremo – Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo

Riva Ligure – Centro

Santo Stefano al Mare – Il Vascello, Baia Azzurra

San Lorenzo al Mare – Baia delle Vele, U’ Nustromu, Prima Punta

Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

Diano Marina – Litorale

Laigueglia – Litorale

Borghetto Santo Spirito – Litorale

Loano – Spiaggia di Loano

Pietra Ligure – Ponente

Borgio Verezzi – Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano

Finale Ligure – Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso

Noli – Le Cave, Capo Noli, Zona Vittoria, Zona Anita, Chiariventi

Spotorno – Lido

Bergeggi – Villaggio del Sole, Il Faro

Savona – Fornaci

Albissola Marina – Lido

Albisola Superiore – Lido

Celle Ligure – Ponente, Levante

Varazze – Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra

Sori – Spiaggia Centrale di Sori

Recco – Ciappea, Spiaggia Centrale

Camogli – Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso

Santa Margherita Ligure – Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana

Chiavari – Spiaggia Porto

Lavagna – Lungomare

Sestri Levante – Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso

Moneglia – La Secca, Levante, Centrale

Framura – Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci

Bonassola – Litorale

Levanto – Levante Porto Levanto, Ghiararo

Lerici – Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu, Marinella

Toscana

Carrara – Marina di Carrara Centro

Massa – Marina di Massa

Forte dei Marmi – Litorale

Pietrasanta – La Versiliana, Tonfano, Focette

Camaiore – Lido di Camaiore

Viareggio – Ponente, Levante, Torre del Lago Puccini

Pisa – Calambrone, Tirrenia, Marina di Pisa

Livorno – Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

Rosignano Marittimo – Castiglioncello, La Mazzanta

Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina

Bibbona – Marina di Bibbona centro-sud

Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci

San Vincenzo – Rimigliano nord e sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia, Fosso delle Rozze

Piombino – Parco Naturale della Sterpaia

Marciana Marina – La Fenicia, Re di Noce, La Marina

Follonica – Litorale

Castiglione della Pescaia – Levante, Tombolo, Pian D’alma, Casetta Civinini, Piastrone, Rocchette, Roccamare, Casa Mora, Riva del Sole, Capezzolo

Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a mare

Orbetello – Fertilia, Puntata, Osa, Albegna, Giannella, Tagliata

Friuli Venezia Giulia

Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta

Lignano Sabbiadoro – Lido

Veneto

San Michele al Tagliamento – Bibione

Caorle – Porto Santa Margherita, Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante

Eraclea – Eraclea Mare

Jesolo – Lido, Levante

Cavallino Treporti – Lido

Venezia – Lido di Venezia, Alberoni

Chioggia – Sottomarina, Le Dune

Rosolina – Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo

Porto Tolle – Conchiglie, Boccasette, Barricata

Emilia-Romagna

Comacchio – Lido degli Estensi, Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido di Garibaldi, Lido Spina

Ravenna – Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante, Lido di Classe, Casalborsetti (Camping)

Cervia – Milano Marittima, Pinarella

Cesenatico – Levante (Valverde-Villamarina), Ponente

Gatteo – Gatteo Mare

San Mauro Pascoli – San Mauro Mare

Bellaria Igea Marina – Igea Marina

Riccione – Litorale

Misano Adriatico – Misano Centro, Porto Verde

Cattolica – Regina dell’Adriatico

Marche

Gabicce Mare – Lido

Pesaro – Sottomonte, Ponente

Fano – Torrette, Sassonia, Nord, Lido

Mondolfo – Marotta

Senigallia – Spiaggia di Ponente, Spiaggia di Levante

Ancona – Portonovo

Sirolo – Sassi Neri, San Michele, Urbani, Due Sorelle

Numana – Numana Bassa, Marcelli Nord, Numana Alta

Porto Recanati – Litorale Nord, Centro

Potenza Picena – Lido Nord, Centro, Lido Sud

Civitanova Marche – Lungomare Nord, Lungomare Sud

Porto Sant’Elpidio – Lungomare Centrosud, Lungomare Nord

Fermo – Lido di Fermo, Casabianca, Marina Palmense

Porto San Giorgio – Lungomare centro nord, Lungomare centro sud

Altidona – Lungomare Paolo Borsellino

Pedaso – Lungomare dei Cantautori

Campofilone – Lungomare dei Tintori

Cupra Marittima – Lido Nord, Lido Sud

Grottammare – Spiaggia Sud, Spiaggia Nord

San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme

Abruzzo

Martinsicuro – Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro

Alba Adriatica – Spiaggia d’Argento

Tortoreto – Spiaggia del Sole

Giulianova – Lungomare Spalato, Lungomare Zara

Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Nord, Centrale

Pineto – Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, Santa Maria a Valle Sud, Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci, Lungomare dei Pini

Silvi – Arenile Sud, Lungomare Centrale

Pescara – Riviera Nord, Centro, Sud

Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena

Ortona – Lido Saraceni, Ripari di Giobbe

Fossacesia – Fossacesia Marina

Torino di Sangro – Lungomare Costa Verde, Le Morge

Vasto – Vignola, San Nicola, Punta Penna, San Tommaso

San Salvo – San Salvo Marina

Villalago – Spiaggetta di Villalago

Scanno – Spiaggetta di Scanno (località Acquevive), Parco dei Salici

Molise

Termoli – Sant’Antonio

Campomarino – Lido

Lazio

Trevignano Romano – Via della Rena

Anzio – Riviera di Ponente, Riviera di Levante

Latina – Latina Mare

Sabaudia – Litorale

San Felice Circeo – Litorale

Terracina – Levante, Ponente

Fondi – Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente

Sperlonga – Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano

Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo

Formia – Gianola, Vindicio

Minturno – Spiaggia di Ponente

Campania

Cellole – Baia Felice, Baia Domizia sud

Massa Lubrense – Recommone, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo

Piano di Sorrento – Marina di Cassano

Vico Equense – Scoglio Tre Fratelli, Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico

Anacapri – Faro Punta Carena, Gradola (Grotta Azzurra)

Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina

Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello

San Mauro Cilento – Mezzatorre

Pollica – Acciaroli, Pioppi

Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella

Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

Pisciotta – Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca

Centola – Palinuro (Porto, Dune e Saline), Marinella, Baia del Buon Dormire

Camerota – Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

Ispani – Capitello

Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto

Sapri – Lungomare San Giorgio

Basilicata

Maratea – Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarro, Illicini, Nera, Castrocucco, Secca di Castrocucco, Acquafredda

Bernalda – Lido di Metaponto

Pisticci – Marina di Pisticci

Policoro – Lido Nord, Sud

Nova Siri – Lido

Puglia

Isole Tremiti – Cala delle Arene

Rodi Garganico – Riviera di Ponente, Riviera di Levante

Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Manaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici

Vieste – San Lorenzo, Scialara

Zapponeta – Lido

Margherita di Savoia – Centro Urbano, Cannafesca

Bisceglie – La Salata, Salsello, Scogliera Scalette

Polignano a Mare – Cala Paura, San Vito, Ripagnola, Coco Village, Cala San Giovanni

Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso

Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne

Ostuni – Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina, Torre Canne Sud

Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa

Lecce – San Cataldo

Melendugno – Roca, San Foca Nord, Centro, Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso

Castro – La Zinzulusa, La Sorgente

Castrignano del Capo – Santa Maria di Leuca

Patù – Felloniche, San Gregorio

Salve – Marina di Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali

Ugento – Torre San Giovanni, Torre Mozza, Lido Marini

Gallipoli – Litoranea Sud, Litoranea Nord

Nardò – Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

Manduria – San Pietro in Bevagna

Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua Dolce

Pulsano – Marina di Pulsano

Leporano – Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento

Castellaneta – Riva dei Tessali, Pineta Giovinazzi, Castellaneta Marina, Bosco della Marina

Ginosa – Marina di Ginosa

Calabria

Tortora – La Pineta, Fiume Noce

Praia a Mare – Camping Internazionale, Punta Fiuzzi

San Nicola Arcella – Arcomagno, Canale Grande, Marinella

Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro, Abatemarco

Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical)

Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale

Roseto Capo Spulico – Lungomare

Trebisacce – Lungomare Sud, Riviera dei Saraceni, Viale Magna Grecia

Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido

Corigliano Rossano – Lungomare Rossano Centro

Cariati – Vascellaro

Cirò Marina – Punta Alice, Cervara, Madonna di Mare

Melissa – Litorale Torre Melissa

Isola di Capo Rizzuto – Le Castella

Cropani – Mare Cropani

Sellia Marina – Località Ruggero, San Vincenzo, Sena, Jonio, Rivachiara

Catanzaro – Giovino

Soverato – Baia dell’Ippocampo

Parghelia – Costa dei Monaci, Bordila, La Grazia, Vardano, Michelino, La Tonnara

Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno

Caulonia – Lido

Roccella Jonica – Lido

Siderno – Litorale

Sicilia

Messina – Messina Nord, Sud, Tirreno

Alì Terme – Lungomare

Nizza di Sicilia – Spiaggia

Roccalumera – Litorale

Furci Siculo – Litorale

Santa Teresa di Riva – Lungomare

Letojanni – Centro

Taormina – Mazzeo

Tusa – Lungomare

Modica – Maganuco, Marina di Modica

Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino

Scicli – Sampieri, Pisciotto

Ragusa – Marina di Ragusa

Menfi – Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino

Sardegna

Castelsardo – Sacro Cuore, Ampurias, Madonnina, Stella Maris, Ex Palazzo Americani

Sorso – Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto, quinto, settimo pettine)

Sassari – Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda

Santa Teresa Gallura – Rena Ponente (Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana, Santa Reparata, Conca Verde, La Marmorata

Aglientu – Rena Majore, Lu Chiscinagghju

Trinità d’Agultu e Vignola – La Marinedda, Cala Sarraina, Lunga Isola Rossa

Badesi – Li Junchi, Li Mindi, Lu Stangioni, Baia delle Mimose, Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu

La Maddalena – Bassa Trinità, Carlotto, Nido d’Aquila, Isola di Caprera (Cala Garibaldi, Due Mari, Relitto), Lo Strangolato, Monte d’a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge

Palau – Palau Vecchio, Isolotto

Budoni – Baia di Budoni

San Teodoro – La Cinta

Oristano – Torregrande

Tortolì – Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (La Capannina), Porto Frailis, San Gemiliano

Bari Sardo – Bucca ‘e Strumpu, Torre di Barì, Sa Marina, CEA

Quartu Sant’Elena – Mare Pintau, Poetto

Sant’Antioco – Maladroxia, Coacuaddu

I criteri da rispettare

I Comuni e le rispettive spiagge devono mantenere dei parametri ambientali (e non solo) di elevata qualità. Soltanto così è possibile essere premiati con una Bandiera Blu. Segnaliamo:

impianti di depurazione funzionanti;

buona gestione dei rifiuti;

iniziative comunali che possano migliorare la vivibilità nel periodo estivo.

A ciò si aggiungono svariati servizi connessi alla splendida spiaggia, come ad esempio:

aree pedonali;

piste ciclabili;

cura del verde;

servizi sanitari pubblici e privati;

rispetto aree naturalistiche;

cura dell’arredo urbano;

accessibilità al mare in assenza di limitazioni.

Chiunque voglia ottenere la certificazione, deve iniziare un percorso per risolvere le criticità del territorio. Ciò vuol dire anche valorizzare la bellezza naturalistica e l’impegno dei Comuni.

Per questo motivo i Comuni che nel 2025 hanno intrapreso questo percorso sono stati chiamati a presentare anche un “Piano d’azione per la sostenibilità”. Qualcosa da attuare nel corso dei prossimi tre anni.

Si mira a contrastare il surriscaldamento globale e il cambiamento climatico. In piena linea con l’Agenda 2030 delineata dall’Ue. Un intervento pratico nella lotta al cambiamento climatico e agli eventi estremi. Ecco come si delinea il piano: