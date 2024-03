Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fonte foto: Nasa-Seung Hye Yang

Arriva dall’Islanda un’immagine che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Guardandola, si ha la netta sensazione che un altro mondo sia entrato in contatto con il nostro. Che una finestra sia stata aperta su una differente galassia.

Un “cacciatore di aurore boreali” è stato in grado di catturare l’esatto momento in cui una spirale misteriosa è apparsa dinanzi a lui. Uno spettacolo tanto magnifico quanto insolito, che ha però una spiegazione perfettamente scientifica. Di seguito ne parliamo nel dettaglio.

Un avvistamento inatteso

La discussione in merito è stata avviata sul noto sito Reddit, dove un utente, Shang Yang, ha chiesto aiuto per ricevere una risposta in merito alla domanda: “Qualcuno sa identificare questa forma di galassia misteriosa che è apparsa nell’aurora boreale?”.

Nell’immagine si vede un enorme cerchio bianco, che si staglia su uno sfondo verde, quello dell’aurora boreale. Il tutto con una cornice innevata islandese. La storia è divenuta virale, come detto, al punto che Yang è stato anche intervistato da Newsweek in merito.

La foto è stata scattata il 5 marzo 2024 a nord di Akureyri, che è una città dell’Islanda settentrionale. Il “cacciatore di aurore boreali” è rimasto in natura per molto tempo, riuscendo in questo scatto clamoroso all’1:04 di notte, ora locale.

“Io e i miei amici stavamo inseguendo l’aurora boreale nel corso del nostro viaggio. Abbiamo notato come l’Ufficio meteorologico islandese prevedeva una notte d’attività particolarmente intensa. Siamo allora andati in una zona remota, così da allontanarci dalle luci della città di Akureyri”.

Intorno all’1 di notte uno di loro ha notato un cerchio di luce, relativamente piccolo, che si è poi rapidamente ingrandito, fino a diventare quanto immortalato nella foto. Si è generata una spirale, che sembrava avvicinarsi agli esploratori. Il tutto è durato poco, appena 5 minuti, per poi sparire senza lasciare traccia.

Cos’è la spirale in Islanda

La stessa rivista ha contattato l’astronoma e docente di fisica e astronomia Valerie Rapson, impegnata presso la State University of New York (SUNY) di Oneonta. La sua risposta è purtroppo meno misteriosa e affascinante di quello che si potesse pensare.

Si fa riferimento a un progetto di SpaceX, azienda di Elon Musk. Il recente lancio di un razzo Falcon 9 potrebbe aver provocato questo effetto a spirale nel cielo islandese. Il razzo trasportava dei piccoli satelliti dalla base spaziale di Vandenberg, in California.

“Questi motivi a spirale, blu e bianca, possono apparire dopo il lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Quando il secondo stadio del razzo è in rotazione, sfoga carburante o esegue una combustione in orbita. Ciò crea una spirale di colore bianco nel cielo”.

Ovviamente qualcuno aveva pensato a un UFO, considerando l’apparizione e sparizione in pochi minuti. A far pensare a una presenza extraterrestre era inoltre la forma in sé, richiamante una galassia. Anche uno degli esploratori lo aveva detto ad alta voce. Speranze distrutte in poche parole dalla dottoressa Valerie Rapson, in piena linea con il recente documento reso noto dal governo USA, che evidenzia come non ci siano prove di contatti con gli alieni qui sulla Terra.