Spotify, arriva il parental control: come funziona

18 Settembre 2019 - Differenziare maggiormente i profili di abbonamento. È questa la strategia messa in atto da Spotify per accaparrarsi maggiori fette di mercato. Forte dei suoi oltre 50 milioni di brani disponibili in streaming, il gigante svedese sta affinando i suoi programmi di fidelizzazione, così da offrire a ogni utente il prodotto più giusto.

Negli ultimi tempi, in particolare, Spotify sembra essersi concentrata sul piano Famiglia. Dal prossimo ottobre, ad esempio, ci sarà un maggior controllo sugli utilizzatori di questo piano, con l’intenzione di scovare i “furbetti” dell’abbonamento. Sfruttando la geolocalizzazione, Spotify cercherà di capire se, effettivamente, chi utilizza il Family vive nella stessa abitazione o meno. Non solo: con il prossimo aggiornamento, i genitori potranno verificare con maggior precisione cosa ascoltano i figli ed evitare che accedano a contenuti non adatti alla loro età.

Spotify Premium Family: arriva il parental control

Il colosso dello streaming musicale ha annunciato un rinnovato piano dedicato esclusivamente alle famiglie: Spotify Premium Family. Il nuovo abbonamento presenta una serie di novità, su tutte il Parental Control. L’intestatario del piano familiare potrà monitorare quello che ascoltano i componenti della propria famiglia e, nel caso lo ritenesse opportuno, attivare un filtro per contenuti espliciti. Il filtro è stato ideato per proteggere i più piccoli dai contenuti video e audio inappropriati. Tutti i contenuti “sensibili” verranno visualizzati in grigio agevolando così il controllo da parte del genitore intestatario dell’abbonamento.

La playlist familiare

Completamente rinnovato, il nuovo Spotify Premium Family offre una serie di vantaggi , primo tra tutti il Family Mix, una playlist esclusiva che racchiude tutti i gusti musicali della famiglia e che viene regolarmente aggiornata, fino alla nuova playlist Discover Weekly. Al prezzo di soli 15 euro al mese, Spotify Premium Family permette ad un massimo di sei account di usufruire dei vantaggi dell’iscrizione premium, compreso l’ascolto senza pubblicità e la riproduzione su richiesta.