La nuova funzione permette agli utenti di pre-salvare e conoscere in anticipo le principali uscite musicali del momento, ma non solo. Le cose da sapere su questa novità

Fonte foto: Nattanart P / Shutterstock

Da alcuni mesi Spotify sta introducendo diverse novità per migliorare l’esperienza d’ascolto e coinvolgere maggiormente utenti e artisti. Dopo aver rinnovato l’interfaccia dell’app e implementato nuove opzioni di gestione delle playlist e della coda di riproduzione, ora la piattaforma di streaming musicale lancia Upcoming Releases, una funzione pensata per tenere gli utenti aggiornati sulle uscite musicali future più rilevanti e attese.

Con Upcoming Releases rimani aggiornato sui tuoi artisti preferiti

Questa nuova sezione Upcoming Releases è un hub dedicato all’interno dell’app mobile, accessibile dalla scheda “Cerca” nella sezione “Esplora”. La funzione fornisce raccomandazioni personalizzate su album prossimi all’uscita, basandosi sulle abitudini di ascolto dell’utente.

Nell’hub è possibile fare diverse cose, tra cui pre-salvare gli album in uscita con un solo tocco e visualizzare le Countdown Pages, ovvero pagine dedicate ai nuovi progetti che mostrano la tracklist, i singoli già pubblicati, contenuti speciali come clip video e merchandising ufficiale.

È anche possibile ricevere una notifica push il giorno della pubblicazione del nuovo album, che sarà automaticamente aggiunto alla libreria dell’utente. Inoltre, la sezione include le 10 Countdown globali più attese, basate sul numero di pre-salvataggi totali, così da mettere in evidenza le uscite con maggiore attenzione da parte del pubblico.

Vantaggi sia per gli utenti, sia per gli artisti

Per gli utenti, Upcoming Releases rappresenta un modo semplice ed efficace per scoprire nuova musica prima ancora che venga pubblicata, rimanere aggiornati sugli artisti preferiti e non perdersi nemmeno un’uscita.

Per gli artisti, invece, è un’occasione preziosa per promuovere in anticipo i propri lavori, raggiungere un pubblico più ampio e aumentare il coinvolgimento.

Le Countdown Pages possono infatti ospitare link al merchandising, come già accennato, oltre a informazioni sui tour e contenuti esclusivi, offrendo così ai cantanti nuovi canali di visibilità e autopromozione.

Aggiornamenti e novità: cos’altro sta cambiando su Spotify

Upcoming Releases si inserisce in una più ampia strategia di aggiornamento di Spotify. All’inizio di maggio 2025, Spotify ha infatti introdotto un restyling della propria interfaccia, con l’obiettivo di offrire maggiore controllo all’utente sulla gestione della coda di riproduzione, la creazione di playlist, e il modo in cui vengono fornite le raccomandazioni personalizzate.

Inoltre, Spotify ha lanciato una funzione per l’acquisto diretto di audiolibri all’interno della propria applicazione, consentendo agli utenti di accedere ai prezzi e ai link di pagamento esterni. Gli utenti Premium, invece, hanno da poco accesso ai comandi vocali per parlare con il DJ AI.

Infine, Spotify ha annunciato l’arrivo delle Countdown Charts anche sui suoi canali social ufficiali, tra cui Instagram, TikTok e X (ex Twitter), dove ogni mercoledì verranno pubblicate le classifiche delle dieci uscite future con il maggior numero di pre-salvataggi a livello globale.