Sta arrivando il nuovo iMac

A due anni di distanza dal suo ultimo aggiornamento, Apple pare stia lavorando a un nuovo iMac, il desktop all-in-one che a Cupertino hanno intenzione di lanciare nel secondo semestre dell’anno. O almeno questo è quello che pensa (e scrive) il famoso analista del mondo Apple, nonché giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, che nella sua newsletter Power On ha condiviso quello di cui è venuto a conoscenza a riguardo del nuovo iMac.

Nuovi iMac, cosa sappiamo

Secondo Gurman i nuovi iMac 2023, che in Apple hanno il nome in codice J433 e J434, sono già in fase avanzata di test: Apple sta testando la linea produttiva in vista della produzione di massa. Se questi test andranno a buon fine, i tempi necessari per lanciare la produzione del nuovo iMac sono di almeno tre mesi.

E infatti, nonostante a Cupertino stiano lavorando alacremente sui nuovi iMac, Gurman specifica che difficilmente si potranno vedere sul mercato prima di giugno, con una disponibilità prevista quindi nel secondo trimestre del 2023.

I nuovi iMac saranno molto simili a quelli attuali, con un display da 24 pollici e negli stessi colori dei modelli che sono stati annunciati ad aprile 2021 (in foto). Quindi gli utenti potranno scegliere tra i colori blu, rosa, argento e arancione, e anche se Gurman non ne parla, è prevedibile che le altre colorazioni lanciate nella primavera del 2021, ossia giallo, verde e viola, saranno comunque disponibili.

Per quanto riguarda la parte hardware, Gurman ci dice che i nuovi iMac, ovviamente, saranno più potenti di quelli attuali, e prende in considerazione l’ipotesi che verranno proposti con un nuovo processore M (non meglio specificato) che andrà a sostituire l’attuale M1 che alimenta gli iMac in commercio oggi. Potrebbe essere il già noto M2, oppure il futuro M3.

Secondo Gurman Apple sta anche rivedendo la disposizione di componenti interni, e al tempo stesso sta riprogettando il metodo di fissaggio del supporto del display. Cosa questo comporti in termini di design o altro al momento è un mistero.

Non solo iMac nel futuro di Apple

Gurman torna a parlare anche dei nuovi MacBook, che verranno in tre differenti modelli. L’analista ci dice che il più grande dubbio a riguardo dei nuovi laptop di Apple riguarda il processore che adotteranno. Le cose certe (o quasi) che si sanno sono che il Mac Pro verrà realizzato con il SoC M2 Ultra (dotato di 24 core destinati all’elaborazione e altri 74 per la prestazioni grafiche), e almeno 192 GB di RAM.

Quale sia il SoC scelto da Apple per i nuovi MacBook Air, invece, è più incerto. Secondo l’analista, se i futuri MacBook Air che arriveranno tra pochi mesi saranno dotati del Soc M2, cosa che li destinerebbe a diventare obsoleti nel giro di pochi mesi, non appena Apple lancerà il suo nuovo M3.

L’M2 però potrebbe essere convincente sull’atteso MacBook Air da 15 pollici ma se fosse in previsione anche un nuovo MacBook Air da 13 pollici, questo adottasse un "vecchio" SoC M2 e non il nuvo M3 potrebbe scontentare la maggior parte degli utenti che hanno in mente di cambiare il loro leggero portatile con un nuovo e più performante modello.

Insomma, ancora una volta Apple sembra proprio aver creato qualche problema, con i suoi nuovi e potentissimi chip, non solo ai competitor ma anche a sé stessa.