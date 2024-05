Star Wars Day, i migliori gadget dedicati all'iconica saga cinematografica

Per celebrare lo Star Wars Day, una selezione dei migliori gadget dedicati alla celebre saga cinematografica che ha cambiato per sempre il mondo della fantascienza

Lo Star Wars Day è alle porte e come ogni anno in tutto il mondo milioni di appassionati di Star Wars si ritrovano a festeggiare una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre.

E quale modo migliore per celebrare il 4 maggio (May the 4th Be With You) se non quello di acquistare i nuovi gadget ispirati ai protagonisti degli amatissimi film?

Su Amazon¸ ad esempio, è disponibile una vastissima selezione di oggetti dedicati a Guerre Stellari, si parla non solo di veri e propri articoli da collezione, ma anche di prodotti per la vita di tutti i giorni, destinati chiaramente agli appassionati del genere e a chi non vede l’ora di tornare in quella "Galassia lontana, lontana".

Lampada da scrivania Millennium Falcon

Uno degli oggetti più gettonati sull’e-commerce è sicuramente la lampada da scrivania con le fattezze del celebre Millenium Falcon.

Il braccetto in metallo permette di regolare il prodotto come meglio di crede, inoltre può essere collegata alla rete elettrica tramite USB utilizzando il classico alimentatore per smartphone oppure utilizzando le porte in dotazione di un qualsiasi device compatibile.

Si tratta di una lampada piuttosto classica, è vero, ma con le forme dell’astronave per eccellenza. Praticamente è come avere sulla scrivania (o quella dei propri figli) tutti i sogni fatti da bambino. Il prezzo è di 54,15 euro.

Astuccio in pelliccia di Chewbacca

Anche questo astuccio è un prodotto piuttosto classico, impreziosito però dalla morbida pelliccia di Chewbacca, un altro dei personaggi più amati dai fan della saga. La soluzione perfetta per chi è in cerca di un regalo originale, che gli appassionati del genere sicuramente apprezzeranno.

Oltretutto è anche un prodotto con un prezzo decisamente accessibile che può essere acquistato su Amazon a 11,49 euro.

Tazza da Viaggio R2-D2

Un altro must have per gli appassionati di Guerre Stellari è sicuramente la tazza da viaggio con le sembianze del mitico R2-D2.

Robusta, resistente, leggera e realizzata tutta in acciaio inox, questo è il prodotto giusto per conservare al meglio le bevande calde o fredde, senza il rischio di versarle per terra o in auto.

Ha una capienza di 450 ml e un look davvero iconico, ottima come regalo o come thermos per chi passa molte ore fuori casa e non vuole rinunciare a una tisana calda o alle proprie bibite preferite. Il prezzo è di 11 euro.

Fermalibri in metallo Maestro Yoda

Questo fermalibri in metallo con le sembianze del Maestro Yoda non è solo un oggetto destinato agli appassionati della saga, ma è anche un’ottima soluzione per tenere in ordine i propri libri o i propri DVD con un tocco di classe in più.

Parliamo di un prodotto robusto e molto leggero, che ogni fan di Star Wars dovrebbe avere nella propria libreria. Il prezzo su Amazon è di 28,99 euro.

Tamagotchi Star Wars R2-D2

Un’altra vera e propria icona del passato è sicuramente il Tamagotchi, il celebre animaletto virtuale che andava tanto di moda negli anni ’90.

Questa versione, però, è dedicata ai veri fan di Star Wars e permette loro di prendersi cura del loro piccolo R2-D2 personale, di "crescerlo", di accudirlo e di giocare con lui proprio come se fosse un cucciolo in carne e ossa.

Compatto, leggero e molto divertente, può essere agganciato comodamente alle chiavi di casa e portato sempre con sé, così da non uscire mai di casa senza il proprio droide astromeccanico preferito. Il prezzo è di 19,54 euro.

Tamagotchi Star Wars R2-D2