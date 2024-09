Starlink arriva sugli aerei: ecco le compagnie che lo offrono gratis

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sui voli della United Airlines sta per arrivare il WiFi gratuito tramite Starlink che nel giro di pochissimi anni consentirà a tutti i passeggeri di avere accesso a Internet veloce anche ad alta quota, ovviamente, senza tutti i problemi che tutti quelli che prendono di frequente un aereo conoscono.

Questo sarà possibile grazie a una partnership con Starlink, l’azienda di Elon Musk che offre internet satellitare sfruttando i satelliti spediti in orbita bassa da SpaceX (l’altra azienda di Musk) e sviluppato per portare una connessione stabile anche in zone non ancora coperte dagli altri operatori e, ultimamente, anche sui mezzi di trasporto.

Starlink a bordo degli aerei United Airlines

Stando alle prime dichiarazioni di Scott Kirby, Amministratore Delegato di United Airlines, la compagnia aerea installerà dispositivi Starlink sull’intera flotta (composta da circa mille aerei) così da consentire ai passeggeri su tutte le tratte previste di accedere alla rete di oltre 6.000 satelliti in orbita bassa della costellazione di Starlink.

Dalle informazioni condivise, la nuova tecnologia dovrebbe garantire velocità di connessione fino a 220 Mbps per tutti i device a bordo (sia per gli schermi integrati nei sedili che per i dispositivi personali). Sicuramente un bel passo avanti rispetto ai sistemi attuali, che potrebbe migliorare nettamente la permanenza dei passeggeri, soprattutto per i voli di lunga percorrenza.

Stando sempre alle dichiarazioni della compagnia, i primi test su un numero limitato di aerei inizieranno ufficialmente nei primi mesi del 2025, e il servizio sarà integrato progressivamente a tutta la flotta.

Le possibilità del nuovo servizio

Chiaramente, quello di United Airlines non è il primo caso di WiFi in volo e sono diverse le compagnie aeree che hanno già adottato soluzioni simili. Hawaiian Airlines e Qatar Airways, ad esempio, hanno già stipulato accordi con Starlink ma, oltre all’azienda di Musk, ci sono altri attori che operano in questo settore e che offrono tecnologie più o meno simili, come Viasat installato sui voli della Delta Air Lines.

Si tratta sicuramente di un servizio in più, gratuito almeno nel caso della United Airlines, ma che in molti continuano a far pagare come un extra da sommare al prezzo del biglietto, più che giustificato per i voli intercontinentali ma che, in effetti, molti utenti potrebbero essere restii ad accettare.

Bisogna aggiungere, infine, che nonostante l’ottima idea, potrebbero esserci delle limitazioni e nelle aree con un traffico aereo molto intenso le prestazioni della connessione potrebbero essere minori del previsto.

La soluzione (al momento non contemplata da Starlink) potrebbe essere il passaggio a un sistema ibrido che combina sia i satelliti in orbita bassa che quelli in orbita geostazionaria.

Comunque, trattandosi di un servizio ancora in fase sperimentale, è ancora tutto da vedere e solo quando un numero sufficiente di aerei adotteranno questa tecnologia si potrà realmente avere un quadro preciso sulle performance delle connessioni e su eventuali cambi di rotta per le tecnologie da utilizzare.