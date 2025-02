Adesso possiamo provare Starlink in aereo anche in Europa

Starlink sarà utilizzato da SAS, compagnia aerea scandinava, per fornire una connessione Wi-Fi gratuita in aereo

Fonte foto: GaudiLab / Shutterstock

Starlink sta rivoluzionando il mondo delle telecomunicazioni, permettendo l’accesso a Internet in contesti in cui la rete terrestre (sia cablata che wireless) non è disponibile o non è in grado di offrire prestazioni soddisfacenti.

A confermare il ruolo sempre più rilevante di Starlink è il nuovo annuncio di SAS (Scandinavian Airlines). La compagnia aerea ha annunciato, infatti, che la costellazione di satelliti di SpaceX sarà utilizzata per offrire un servizio di connettività Wi-Fi in aereo.

Si tratta di un annuncio molto importante che consentirà ai viaggiatori europei di poter sfruttare i vantaggi della connettività satellitare anche in aereo.

Come funziona il servizio

SAS ha conferma che utilizzerà Starlink per offrire un servizio Wi-Fi “gratuito e ad alta velocità” per i suoi clienti, durante tutti i voli e in tutte le classi di viaggio. La compagnia non ha ancora fornito particolari dettagli in merito, limitandosi a sottolineare che si tratterà di una connettività a bassa latenza.

I membri EuroBonus, il programma fedeltà di SAS, potranno utilizzare la connettività Wi-Fi fornita da Starlink senza costi. Quasi certamente, anche i clienti di altre compagnie partner potranno accedere senza costi al servizio.

Non è chiaro, però, se ci saranno delle limitazioni in termini di banda disponibile e di traffico dati utilizzabile in modo gratuito. Chi non è iscritto al programma, molto probabilmente, potrà attivare il servizio via app, durante il viaggio, con un costo una tantum.

Il servizio Wi-Fi che sfrutta Starlink, secondo SAS, garantirà un “miglioramento significativo rispetto agli attuali sistemi” che possono essere attivati solo dopo il decollo e si disconnettono durante la discesa dell’aereo.

I terminali necessari per connettere gli aerei a Starlink, inoltre, sarebbero “più intelligenti, più efficienti e più leggeri” offrendo vantaggi anche in termini di consumo di carburante e, quindi, riducendo ulteriormente i costi del servizio.

Una soluzione di questo tipo potrebbe essere adottata anche da altre compagnie europee nel corso dei prossimi mesi, confermando il ruolo sempre più rilevante di Starlink nella gestione dei servizi di connettività via satellite.

Quando sarà utilizzabile il servizio

Per il momento, SAS non ha fornito una data ufficiale per il lancio della connettività Wi-Fi tramite Starlink sui suoi voli. Nel corso dei prossimi mesi, molto probabilmente, la compagnia avvierà una serie di test, che porteranno a un’introduzione graduale del servizio.

Nel suo comunicato ufficiale, SAS conferma la volontà di introdurre un Wi-Fi gratuito, tramite Starlink, sui suoi aerei entro la fine del 2025. Sarà necessario attendere qualche settimana o al massimo qualche mese per maggiori dettagli in merito alle tempistiche precise.