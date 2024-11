Per la gioia di camperisti e viaggiatori di ogni tipo, ma anche di chi si sposta spesso per lavoro, è arrivato anche in Italia Starlink Mini

Sul sito italiano di Starlink, da alcuni giorni, è finalmente possibile acquistare l’impianto di connessione Internet satellitare Starlink Mini. Si tratta di una novità che, per quanto di nicchia, è molto interessante alla luce dei recenti contatti tra l’azienda di Elon Musk e il Governo italiano, che potrebbe scegliere Starlink come fornitore di servizi per ottenere una connessione di backup (o persino principale) per alcuni dei suoi edifici strategici.

Starlink Mini, però, è dedicato alle persone che hanno bisogno di una connessione ad alte prestazioni quando sono fuori casa e, seppur con alcuni limiti, di una connessione da usare in mobilità.

Kit Starlink Mini: caratteristiche e prezzo

Il kit Starlink Mini include la parabola piatta da 43×33 centimetri, fissa (orientamento manuale, non c’è motorizzazione), il cavalletto, il cavo da 15 metri e un alimentatore USB PD da 100 watt.

L’alimentazione della parabola è in corrente continua, quindi in teoria Starlink Mini potrebbe funzionare anche con un powerbank ma, in pratica, è un po’ difficile visto che di powerbank in grado di erogare tutta questa potenza, e di farlo a lungo, ce ne sono oggi ancora pochi: il consumo medio, infatti, si attesta sui 25-40 watt.

La parabola integra il router WiFi 5, che nel kit standard è separato, e il sistema è compatibile con i ripetitori mesh di Starlink (non con altri), utili per aumentare la copertura massima (quella standard arriva a 112 metri quadrati). Se ben installato, il kit può resistere a raffiche di vento fino a 96 chilometri orari e alla pioggia intensa (è certificato IP67).

Al router integrato nella parabola è possibile connettere fino a 128 dispositivi contemporaneamente e la velocità massima teorica dell’impianto è di circa 180-200 Mbps in download.

Il kit di Starlink Mini ha un costo, in Italia, pari a 399 euro una tantum. A questo prezzo va aggiunto, poi, quello mensile per l’abbonamento al servizio. Starlink Mini, però, si può usare solo con l’abbonamento Roaming.

Starlink Roaming: quanto costa

Starlink mette a disposizione dei suoi utenti due diversi abbonamenti Roamin: il primo è Roaming 50 GB e costa 40 euro al mese, il secondo è Roaming Illimitato e costa 72 euro al mese.

Chiaramente il primo offre al massimo 50 GB di traffico al mese, mentre il secondo non ha limiti di traffico.

Starlink Mini in mobilità: funziona?

La domanda che in tanti si fanno è sempre la stessa: ma Starlink Mini serve ad avere una connessione solo quando si è fuori casa, o anche quando si è in movimento? Su questo tema l’azienda è trasparente, ma le informazioni vanno cercate nel posto giusto.

Sul suo sito, infatti, dichiara che

Il kit Starlink Mini può essere inserito facilmente in uno zaino. È progettato per fornire una connessione internet ad alta velocità e bassa latenza in viaggio.

In nessuna parte delle specifiche tecniche si legge della possibilità di usare Starlink Mini mentre siamo in movimento. Ma addentrandosi in altre pagine e nelle FAQ si scopre che

Tutti i nostri piani di servizio Roaming supportano l’utilizzo in movimento fino a 160 km/h

e si aggiunge che

i kit Starlink Piatto ad Alta Prestazione, Steard e Mini sono certificati per l’utilizzo in movimento. I clienti che usano un’antenna Starlink motorizzata (ad es. con i kit Starlink Steard Motorizzato e Starlink ad Alte Prestazioni) mentre sono in movimento, lo fanno a loro rischio e pericolo, in quanto non è progettata per tale scopo. La caduta accidentale in strada o in acqua di una delle attrezzature del kit causata da un’installazione inadeguata può causare gravi lesioni o danni materiali. Eventuali danni arrecati all’antenna Starlink durante l’utilizzo in movimento possono comportare l’annullamento della garanzia.

Di conseguenza, la risposta è sì, Starlink Mini può essere usato anche a bordo di un veicolo in movimento, fino alla velocità di 160 orari. Allo stesso tempo, però, è responsabilità del cliente fissare bene il kit affinché non solo funzioni a dovere, ma non cada danneggiandosi o danneggiando cose e persone.