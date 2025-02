Fonte foto: Mike Mareen / Shutterstock

Negli Stati Uniti, diversi proprietari di automobili Jeep hanno segnalato su Reddit l’apparizione di insolite pubblicità all’interno del cockpit delle loro auto.

Invece delle solite schermate di navigazione o del sistema di gestione della radio, questi utenti si sono trovati di fronte a banner pubblicitari a pieno schermo.

Questo fenomeno, che ha generato non poca sorpresa e disappunto tra i consumatori, sta sollevando interrogativi sul futuro dell’interazione tra tecnologia e guida.

Come funziona la pubblicità sulle Jeep

Le pubblicità che compaiono sui display delle Jeep sono pop-up a schermo intero, che impediscono la normale visualizzazione del sistema di infotainment. Questi annunci, principalmente relativi a estensioni di garanzia a pagamento, si attivano ogni volta che il veicolo si ferma completamente.

Ciò significa che, per esempio, se l’auto si ferma a un semaforo o in coda nel traffico, la visualizzazione della mappa del navigatore viene oscurata da un banner pubblicitario. Per poter accedere nuovamente alle funzioni base dell’auto, come la navigazione o il controllo della radio, è necessario chiudere manualmente l’annuncio.

Questa interruzione della fluidità nell’uso del sistema di infotainment ha generato frustrazione tra i proprietari dei veicoli Jeep, ma anche preoccupazione per eventuali pericoli durante la guida perché l’annuncio non scompare automaticamente, ma richiede un’azione da parte del guidatore.

Pubblicità in auto: Stellantis conferma

Stellantis, il gruppo automobilistico che controlla i marchi come Jeep, Dodge, RAM, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, DS, Citroën, Peugeot e Opel/Vauxall, ha confermato l’esistenza di questi test pubblicitari, al momento solo in USA e solo nei veicoli Jeep.

In risposta alle segnalazioni dei clienti, attraverso il suo servizio di assistenza JeepCares l’azienda ha affermato che l’introduzione di tali pubblicità è parte di un accordo contrattuale con il network radiofonico SiriusXM. La soluzione proposta ai clienti è quella di chiudere manualmente il pop-up cliccando sulla “X“.

Tuttavia, molti proprietari di Jeep si sono detti insoddisfatti da questa spiegazione e dalla necessità di interagire continuamente con tali interruzioni pubblicitarie. Dopo le polemiche, Stellantis ha dichiarato di essere al lavoro per ridurre la frequenza di questi annunci.

Va sottolineato che, al momento, non ci sono indicazioni che Stellantis intenda implementare un sistema simile in Europa. L’attenzione è quindi focalizzata sul mercato americano, dove l’azienda sta conducendo questi test.