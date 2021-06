Stranger Things 4: chi sono i 4 nuovi attori del cast

In questi giorni, si sta tenendo la Geeked Week di Netflix, l’evento digitale internazionale pensato per la community. Cinque giorni di anticipazioni, interviste, clip esclusive e tante notizie sulle serie tv Netflix Original. E tra i contenuti di cui si è parlato spicca anche la quarta stagione di Stranger Things, le cui riprese sono attualmente in corso ad Atlanta.

Durante l’appuntamento sono state annunciate le new entry del cast: ci saranno ben 4 nuovi personaggi tutti da scoprire. Sono giovani e ancora poco conosciuti in questo mondo, ma pronti a lasciare il segno nella loro nuova interpretazione. Si chiamano Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien. Stranger Things è la serie creata dai fratelli Duffer, che svolgono anche il ruolo di produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, e a Iain Paterson. Non rimane che scoprire tutto suoi nuovi personaggi e i loro interpreti.

Stranger Things 4: chi sono i nuovi personaggi

Durante la Geeked Week di Netflix, in programma dal 7 all’11 giugno sui social del canale, si è parlato anche di Stranger Things 4 e soprattutto delle new entry nel cast. Conosciamo meglio i nuovi attori.

La prima è Amybeth McNulty, che è già apparsa in Chiamatemi Anna. Interpreterà Vickie, una ragazza nerd, chiacchierona e molto attiva. Sarà lei a catturare le attenzioni di uno dei personaggi principali della serie. Chi sarà tra Dustin, Mike, Will e Lucas? Per scoprirlo bisogna attendere i prossimi episodi.

Nel cast entra anche Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) che vestirà i panni di Patrick, un fuoriclasse del basket. Vive ad Hawkins, dove vive una bella vita, con tanti amici e una carriera nello sport. Ma una serie di eventi scioccanti gli faranno perdere questa spensieratezza e lui dovrà tirare fuori le unghie per riprendere il controllo della sua vita.

Conosceremo anche Regina Ting Chen (Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier) che nella quarta stagione interpreterà Ms. Kelly, consulente dell’orientamento della scuola. Lei si preoccupa per gli alunni, soprattutto coloro che sono in difficoltà.

L’ultima new entry è Grace Van Dien (Charlie Says, The Village). La vedremo nei panni di Chrissy: lei è la ragazza più popolare della scuola, nonché capitano delle cheerleader. Apparentemente è perfetta e felice, ma in realtà nasconde un enorme segreto.

Stranger Things: il successo della serie tv

La serie tv Stranger Things viene trasmessa per la prima volta nel 2016 su Netflix e subito diventa un fenomeno mondiale: ha ottenuto più di 65 premi e 175 candidature a fiere e altre manifestazioni legate al cinema e alle serie tv, dagli Emmy Awards ai Golden Globe.

La terza stagione nei primi quattro giorni dall’uscita è stata vista da 40,7 milioni di utenti e da 64 milioni nelle prime quattro settimane, raggiungendo il record di visualizzazioni su Netflix.

Il segreto del suo successo è il perfetto mix tra una trama ben strutturata, un cast dove spiccano personaggi ricchi di personalità che si assemblano perfettamente tra loro. Non ultimo, il richiamo nostalgico agli anni Ottanta, che hanno affascinato intere generazioni. Stranger Things è una serie drammatica, horror e thriller, ma non mancano i temi adolescenziali. Secondo le ultime anticipazioni, la nuova stagione uscirà negli ultimi mesi del 2021.