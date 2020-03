Su Instagram sarà possibile scegliere chi potrà taggarci

2 Marzo 2020 - Una delle più importanti caratteristiche di Facebook è la possibilità di taggare le persone che appaiono nelle fotografie. Purtroppo, queste etichette sono spesso fonte di disagio perché la persona in questione non è venuta bene nell’immagine o semplicemente non gradisce il riconoscimento.

Anche Instagram permette agli utenti di taggare le immagini, ma fino a poco tempo fa non era possibile controllare nel dettaglio i tag. Ora l’app ha in mente alcune modifiche da integrare nelle Impostazioni, tra queste c’è proprio la possibilità di scegliere chi può e non può inserire le famose etichette all’interno delle immagini. Fino a oggi era possibile gestire i propri tag decidendo di bloccarli prima dell’approvazione. Con la nuova funzionalità sarà possibile migliorare il loro controllo. Con questa manovra, la questione dei tag dimostra di essere ancora una volta al centro degli interessi non solo degli utenti ma anche delle aziende che sviluppano le app.

Instagram: caratteristiche della nuova funzione per i tag

Secondo alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, la famosa piattaforma social-fotografica sarebbe a lavoro per inserire alcune nuove funzioni all’interno delle Impostazioni. Una delle più interessanti è legata alla privacy. Nello specifico, la feature darebbe agli utenti la possibilità di scegliere chi può taggarli e chi no. Si tratta di una funzione nascosta, rivelata su Twitter dal leaker Alessandro Paluzzi (@alex193a).

Presto Instagram permetterà agli utenti di scegliere tra 3 opzioni: non permettere a nessuno di inserire tag, permetterlo solo ai follower oppure a tutti. In poche parole, si tratta di un arricchimento della sezione dedicata ai TAG. Sarà disponibile sia per i dispositivi Android che iOS. La gestione di queste etichette non è però una novità per la piattaforma: esiste già da tempo una soluzione per controllarli.

Come gestire i TAG su Instagram

La funzione di controllo TAG nasce nel 2018 per migliorare la privacy della piattaforma. È possibile attivare la richiesta di approvazione dei tag e visualizzare tutte le immagini in coda e nel caso nasconderle in modo che non appaiano sul profilo personale.

Per attivare la funzionalità occorre accedere alle Impostazioni di Instagram, accedendo al proprio profilo e toccando le tre linee orizzontali. All’interno della sezione Privacy è presente anche la voce TAG: basta toccarla per accedere all’interfaccia di gestione.

Sotto la scritta Controlli dei tag si può spuntare la voce “Approva manualmente i tag” in modo da impedire alle foto taggate di apparire automaticamente sul profilo privato. Nella stessa pagina si possono visualizzare anche i tag in sospeso oltre a tutte le foto già inserire nella sezione dei post taggati. Qui è anche possibile eliminare i tag dalle immagini già presenti nell’account. Infatti, toccando su “Modifica” appariranno dei cerchietti su ogni foto taggata: toccandoli si potrà scegliere di nascondere il tag o rimuoverlo completamente dal profilo.