Instagram è il social network dedicato alle immagini per eccellenza: uno spazio per condividere con amici e conoscenti le proprie fotografie e i propri video, in modo veloce e divertente. Eppure per molti è un limite il fatto che la foto profilo di Instragram sia così piccola, e non consenta quindi di visualizzare alla perfezione l’utente. In realtà, tuttavia, le cose non stanno propriamente così: ci sono dei metodi, infatti, per zoomare queste immagini e renderle meglio visibili.

Per farlo è necessario installare delle apposite app, o utilizzare il web. Se infatti un tempo questa operazione era fattibile direttamente da Instagram, attraverso una apposita funzionalità interna, oggi questa non esiste più ed è quindi necessario sfruttare delle app create appositamente.

Perché ingrandire le foto profilo di Instagram

Ma a che pro ingrandire le foto profilo di Instragram? Essendo quelle originali molto piccole spesso è difficile vedere con precisione con cui si sta interloquendo, o comunque può essere difficile riconoscere la persona con precisione. Per questo a volte è comodo poter vedere le immagini in una dimensione e una risoluzione maggiore.

Le app per ingrandire l’immagine profilo di Instagram

Dunque per vedere meglio l’immagine profilo di Instagram esistono una serie di applicazioni gratuite, per iPhone e per Android, che consentono di effettuare un ingrandimento, visualizzando la foto interessata in alta risoluzione.

Ingrandire l’immagine profilo di Instagram su Android

Un’app ideale per ingrandire l’immagine profilo di Instagram su Android è Profile Picture Download, che può essere scaricata gratuitamente da Play Store. Dopo averla installata e avviata, sarà sufficiente accedere alla schermata principale e aggiungere il nome utente della persona di cui si vuole visualizzare la foto profilo ingrandita. A questo punto pigiando sulla lente di ingrandimento si accederà al profilo utente: qui sarà possibile visualizzare la foto profilo di Instagram ingrandita. Sarà anche possibile scaricarla, cliccando sotto su "Download this pictur".

Ingrandire l’immagine profilo di Instagram su iOS

Se si vuole invece ingrandire l’immagine profilo di Instagram sull’iPhone, si può utilizzare Photo Viewer For Instagram, che in pochi semplici passi consente di raggiungere l’obiettivo. Una volta scaricata e installata la app, si dovrà accedere alla schermata principale e digitare nell’apposito campo il nome dell’utente di cui si vuole visualizzare la foto profilo. Quindi basterà cliccare sul risultato della ricerca per visualizzare automaticamente l’immagine. Insomma, un’operazione semplicissima.

I siti per vedere le foto profilo di Instagram

Lo stesso risultato ottenuto con le app è possibile ottenerlo anche attraverso appositi servizi che si trovano direttamente online. Utili per chi preferisce utilizzare un computer o per chi ha già la memoria dello smartphone troppo piena e non può installare nuove applicazioni. Un ottimo sito per vedere la foto profilo di Instagram ingrandita è Instadp, che consente una visualizzazione in alta risoluzione. Non solo: questo sito è utile anche per visualizzare in anonimo le storie e i reels dell’utente in questione, senza essere iscritti al social network. Un’opzione utile, quindi, per chi vuole rimanere nell’ombra.

Come si usa? Semplice. Dopo essersi collegati al sito, bisogna inserire il nome dell’utente di cui si vuole visualizzare la foto nel campo in alto e avviare la ricerca. A questo punto basterà premere il tasto "full size" per avere uno zoom della foto profilo di Instagram. Sarà altresì possibile scaricare l’immagine di interesse, attraverso il pulsante "Download": in questo modo si aprirà in una nuova scheda del browser. A questo punto, come si fa per scaricare qualsiasi immagine, sarà sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sulla stessa e premere sul pulsante "Salva immagine con nome".

Un altro servizio online utile per ottenere lo stesso risultato è ThumbTube, facile e di immediato utilizzo. Questo sito consente non solo di visualizzare la foto profilo, ma anche di scaricare altri foto e video da Instagram. Anche in questo caso l’utilizzo è molto semplice. Una volta collegati alla home page del sito, si dovrà accedere alla voce Instagram Downloader e quindi premere su Instagram Profile Picture Downloader. A questo punto si dovrà digitare nel campo di testo il nome utente della persona di interesse e cliccare sul pulsante "Submit". Verrà quindi visualizzata l’immagine del profilo, che potrà essere ingrandita attraverso il pulsante "View HD". Anche in questo caso la foto potrà essere salvata cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse e selezionando poi "Salva immagine con nome".